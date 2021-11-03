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Özyiğit, AP üyesi Kızılyürek ile görüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek ile bir araya geldi. 

03 Kasım 2021 Çarşamba 17:30
Özyiğit, AP üyesi Kızılyürek ile görüştü

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızılyürek’in Kuzey’deki ofisinde gerçekleşen görüşmede Özyiğit’e TDP Dış İlişkiler Sekreteri Doğa Yalçın eşlik etti. 

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmelerle, Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türklerle ilişkileri ele alındı. 

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Açıklamaya göre, AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin yabancılarla evlenen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına pasaport vermemesinin görüşüldüğü ziyarette ayrıca,  “tescilinin alınması noktasında Kızılyürek’in de katkısı bulunduğu” belirtilen Kıbrıs Türk helliminin ihracında yaşanan sıkıntılar ele alındı. 

Görüşmede Kızılyürek’in, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasına girmesi için yürüttüğü girişimler bağlamında Avrupa Parlamentosu’nda başlattığı imza kampanyası da konuşularak, bu mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi üzerinde duruldu.

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Son Güncelleme: 03.11.2021 18:08
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