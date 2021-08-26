Özyiğit açıklama istedi!

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ağustos tarihli kararnamenin yurt içi ve yurt dışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına kararını içerdiğini, dün itibarı ile sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldığını belirten Özyiğit, UBP-DP-YDP “azınlık hükümeti” tarafından 2 aylık süre için çıkarılan kararnamenin açılan davalar sonrasında süresi dolmadan yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.



“KARARNAMEDEN KİMLER YARARLANDI?”

Azınlık hükümeti tarafından 3 Ağustos tarihinde yürürlüğe konan kararnamenin halen yürürlükte olan kara para aklanmasını önleyen yasayı by pass ederek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünü açtığını iddia eden Özyiğit, kararnameden kimlerin yararlandığının açıklanmasını istedi.



TDP’nin kararnamenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine dava dosyaladığını anımsatan Özyiğit, başvurunun ardından yaptığı açıklamada “Bu düzenlemeyle devlet komisyon alarak kara parayı aklar durumda olmayacak mı? Kayıt dışı, illegal ne varsa devlet eliyle resmileştirilip, aklanmış olmayacak mı? Devlete vergisini düzenli ödeyenlerin suçu ne? diye sorduğunu hatırlattı.



