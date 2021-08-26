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Özyiğit açıklama istedi!

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit,  “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin dün itibarıyla  süresi dolmadan “sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldığını belirterek,  kararnameden kimlerin yararlandığının açıklanmasını istedi.   

26 Ağustos 2021 Perşembe 12:15
Özyiğit açıklama istedi!

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3 Ağustos tarihli kararnamenin  yurt içi ve yurt dışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına kararını içerdiğini,  dün itibarı ile sessiz sedasız yürürlükten kaldırıldığını belirten Özyiğit, UBP-DP-YDP “azınlık hükümeti” tarafından 2 aylık süre için çıkarılan kararnamenin açılan davalar sonrasında süresi dolmadan yürürlükten kaldırıldığını kaydetti.


“KARARNAMEDEN KİMLER YARARLANDI?”
Azınlık hükümeti tarafından 3 Ağustos tarihinde yürürlüğe konan kararnamenin halen yürürlükte olan kara para aklanmasını önleyen yasayı by pass ederek ‘kirli’ paranın aklanmasının önünü açtığını iddia eden Özyiğit, kararnameden kimlerin yararlandığının açıklanmasını istedi. 

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Resmi gazetede yayımlanan kararda “Bugüne değin yapılan işlemlere halel gelmeksizin, geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırılacağı düzenlenmiştir.” ibaresi bulunduğuna dikkat çeken Özyiğit, “3 Ağustos’ta yürürlüğe konan ve dün yürürlükten kaldırılan bu kararnameden kimler yararlandı? 22 günde bu kararnameden kimler ne şekilde yararlanmıştır? Hükümet yetkilileri bu konuda kamuoyuna açıklama yapmalıdır. Açıklık ve şeffaflık bunu gerektirmektedir. Bu yapılmadığı takdirde kararnamenin yürürlüğe konmasıyla oluşan endişelerin ve soru işaretlerinin haklılığı ortaya çıkacaktır” dedi.  
TDP’nin  kararnamenin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Anayasa Mahkemesine dava dosyaladığını anımsatan Özyiğit, başvurunun ardından yaptığı açıklamada “Bu düzenlemeyle devlet komisyon alarak kara parayı aklar durumda olmayacak mı? Kayıt dışı, illegal ne varsa devlet eliyle resmileştirilip, aklanmış olmayacak mı? Devlete vergisini düzenli ödeyenlerin suçu ne? diye sorduğunu hatırlattı.

 

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Son Güncelleme: 26.08.2021 12:49
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