Özyiğit: “4’lü koalisyon hükümeti döneminde Türkiye’den yardım alınmadan hareket edildi”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, 41. Hükümete, 41 kere maşallah diyerek başladığı konuşmasında yeni hükümetin kurulma şekline eleştiride bulundu ve bakanlık icraatlarını anlattı.

Özyiğit, “4’lü koalisyon hükümeti, ne söylenen nedenlerle bozuldu, ne de yeni hükümet söylenen nedenlerle kuruldu. Kısa bir süre sonra Kıbrıs Türk toplumu bu oyunu da bozacak” dedi.

Başbakan Ersin Tatar’ın, yeni hükümete parti meclisinde onay aldıktan sonra gece yarısı TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gitmesini eleştiren Özyiğit, “Gündüzler çuvala mı girmişti” dedi. Kabineye girmesine kesin gözüyle bakılan milletvekillerinin de son anda değiştirildiğini savunan Özyiğit, bu durumu da eleştirdi.

Kıbrıs sorunun ülke için son derece önemli olduğuna işaret eden Özyiğit, bu sorunun artık tarihe kavuşturulması gerektiğini söylediklerini anımsattı. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar üzerinden konuşmanın yeterli olmadığını, Kıbrıs’taki güç dengelerinin de bu konuda önemli rol oynadığına işaret eden Özyiğit, hükümet programında Kıbrıs konusu hakkında yer alan maddelere değindi.

Hükümet programında yakın gelecekte federal bir ortaklığın görülmediğinin ifade edildiği ve yeni fikirlerin gündeme getirilmesi gerektiğine değinildiğine dikkat çeken Özyiğit, hükümetin niyetini açıkça ortaya koyması gerektiğini dile getirdi. “Federal devlet tek gerçekçi çözüm olarak karşımızda durmakta” diyen Özyiğit, TDP’nin parti meclisinde Kıbrıs konusunda alınan kararı okudu. Özyiğit, federal çözüm zemininde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Toplumla alay etmekten vazgeçin” diye konuşan Özyiğit, hangi kurumlar devredilecek, orada çalışanlar ne olacak bunların topluma açıklanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’den yakın gelecekte kablo ile elektrik gelmesi gibi bir durumun sözkonusu olmadığını vurgulayan Özyiğit, bütün bunları bilerek hareket edilmesi gerektiğini, bu sebeple Kıb-Tek’te son çıkılan ihalenin sonuçlandırılması gerektiğini vurguladı.

4’lü koalisyon döneminde yapılan işlere de değinen Özyiğit, bakanlık döneminde kendisine yönelik yapılan dedikodu niteliğindeki şikayetler ve ithamlardan örnekler verdi.

Özyiğit, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Türkiye’ye devrinin istendiğini ve TC Eğitim Bakanlığı’nın kendisiyle görüşmemesinin nedeninin de bu okulu devretmemesi olduğunu açıkladı

Cemal Özyiğit, konuşmasının sonunda bakanlığı döneminde yaptığı icraatları anlatarak, yeni hükümetin oluşumunun herkesin gözü önünde olduğunu ve kendilerinin bu hükümete oylarının red olacağını vurguladı.