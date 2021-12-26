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Özyiğit: “23 Ocak'ta toplumla beraber yeni bir yol çizeceğiz“

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Yeniboğaziçi ve Mormenekşe’yi ziyaret etti. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, 23 Ocak günü toplumla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceklerini kaydetti.

26 Aralık 2021 Pazar 17:15
Özyiğit: “23 Ocak'ta toplumla beraber yeni bir yol çizeceğiz“

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları 23 Ocak seçim ziyaretleri çerçevesinde bu sabah önce Mormenekşe köy Kahvesi’ni ardından da Yeniboğaziçi Spor Kulübü ile Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yeni yıla yönelik kurulan açık pazarı ziyaret etti. TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin vizyonu ve projelerine ilişkin bilgiler vererek soruları yanıtladı.

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TDP Başkanı Özyiğit TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu belirterek, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.

Özyiğit, daha iyi ve daha refah bir gelecek adına yolda olduklarını, donanımlı kadroları ve toplumun yapısal sorunlarını çözecek, halkın refah seviyesini yükseltecek, halkın beklentilerine cevap verecek içerikteki vizyonları ile ülkedeki değişimi dönüşümü gerçekleştirmeye hazır olduklarını belirtti.

50 milletvekili adayı ile ülkenin ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesini, yolsuzluk, haksızlık ve usulsüzlükten temizlenmesini, fikirlerde ve vicdanlarda özgürleşmesini sağlamak için bir araya geldiklerini söyleyen Özyiğit, 23 Ocak günü toplumla beraber ülkeye yeni bir yol çizeceklerini, bu yolun da aydınlığı, temizliği, refahı, adaleti ve demokrasiyi içereceğini ifade etti.

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Son Güncelleme: 26.12.2021 17:32
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