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Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Sen Benim Şiirimsin isimli şiir kitabının tüm gelirini Derneğe bırakan Sercan Özyanıklar’a teşekkür etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 12:15
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
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Kocaismail, Sercan Özyanıklar’ı anlamlı bağışından ötürü kutlayarak, tertemiz duygularla güzel yürek taşıyan gençlerin toplumun ve sivil toplum örgütlerinin umudu olduğunu vurguladı. Kocaismail, kitapların 25 TL’ye Dernekte satışa sunulduğunu duyurdu. 
Şair – Öğretmen Sercan Özyanıklar ise, geçen yıl nisan ayında babasını akciğer kanserinden kaybettiğini belirterek, kanser haftası öncesinde şiirlerini kitaplaştırarak kanser hastalarına şifa olması için sunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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Özyanıklar, kitabının Deniz Plaza, Işık Kitabevi, Rüstem Kitabevi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Galeri Kültür’den alınabileceğini sözlerine ekledi.
Öte yandan Dernek,  1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde yıllardır yapılan etkinliklerin bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını  da anımsattı.
 

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Son Güncelleme: 05.04.2021 12:18
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