Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı

Kocaismail, Sercan Özyanıklar’ı anlamlı bağışından ötürü kutlayarak, tertemiz duygularla güzel yürek taşıyan gençlerin toplumun ve sivil toplum örgütlerinin umudu olduğunu vurguladı. Kocaismail, kitapların 25 TL’ye Dernekte satışa sunulduğunu duyurdu.
Şair – Öğretmen Sercan Özyanıklar ise, geçen yıl nisan ayında babasını akciğer kanserinden kaybettiğini belirterek, kanser haftası öncesinde şiirlerini kitaplaştırarak kanser hastalarına şifa olması için sunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.
Öte yandan Dernek, 1-7 Nisan Kanser Haftası çerçevesinde yıllardır yapılan etkinliklerin bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadığını da anımsattı.
Kocaismail, Sercan Özyanıklar’ı anlamlı bağışından ötürü kutlayarak, tertemiz duygularla güzel yürek taşıyan gençlerin toplumun ve sivil toplum örgütlerinin umudu olduğunu vurguladı. Kocaismail, kitapların 25 TL’ye Dernekte satışa sunulduğunu duyurdu.