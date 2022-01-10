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“Özveriyle çalışan insanlarımızı her zaman takdir ediyorum”

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30
“Özveriyle çalışan insanlarımızı her zaman takdir ediyorum”

“ÖZVERİYLE ÇALIŞAN İNSANLARIMIZI HER ZAMAN TAKDİR EDİYORUM”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Her zaman halkın içinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin ülkede özgürce yaşayabilmesi için yapılan yatırımların çok önemli olduğunu, özveriyle çalışan insanları her zaman takdir ettiğini söyledi. 
“PAYLAŞMANIN VE İHTİYACI OLAN İNSANLARIMIZA YARDIM ETMENİN MUTLULUĞU TARİF EDİLEMEZ”

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Halkla bir bütün olarak onların sıkıntılarını, dertlerini, ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan her şeyin ne kadar anlamlı ve değerli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu: 
“Dernek olarak yaptığınız bütün faaliyetleri destekliyor ve takdir ediyorum. Bütün bunlar, karşılık beklemeden yapılan hayırlı çalışmalardır. Eğer varsa dağıtıp paylaşmanın ve ihtiyacı olan insanlarımıza yardım etmenin mutluluğu tarif edilemez. Maddiyat bir yere kadardır. Karşı tarafa, ihtiyacı olanı verebilmek, onları mutlu etmek çok güzel bir duygudur.  Biz, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle birçok özveride bulunarak bir cumhuriyet kurduk. Başarımızın değerini biliyoruz. Sosyal sorumluluk anlamında yaptığınız çalışmaların hayırlara vesile olmasını temenni eder başarılar dilerim.” 
ÖLMEZ 
KKTC Toplumsal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Nafi Ölmez de, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, derneğin kurulma amacının birlik, beraberlik ve dayanışma olduğunu söyledi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.
 

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Son Güncelleme: 10.01.2022 21:22
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