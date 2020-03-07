Özuslu, Lokmacı Eyleminde Biber Gazı Kullanılmasını “faşizan Tavır” Olarak Niteledi Ve Kınadı…

KTGB: “KIBRIS RUM POLİSİ’NİN BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 7 Mart 20 (.): Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Başkanı Sami Özuslu, Kıbrıs Rum liderliğinin Kuzey ile Güney arasındaki dört geçiş noktasını kapatma kararını protesto etmek amacıyla bugün Lefkoşa’da Lokmacı-Uzunyol’da düzenlenen barışçıl gösteriye, Kıbrıs Rum polisi’nin biber gazı ile müdahale etmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Özuslu şunları kaydetti:

“Kıbrıslı Türk göstericilerin üzerine yoğun biçimde püskürtülen biber gazı orantısız güç anlamına gelir.

Bu barışçıl eylemi kamuoyuna duyurmak amacıyla görev yapmaya çalışan basın mensuplarımız dahil birçok sayıda insanımız biber gazı nedeniyle rahatsızlanmıştır.

Bu faşizan tavrından dolayı biber gazı kullanım emrini verenleri KTGB olarak protesto ediyoruz.”

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