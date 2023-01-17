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Öztürkler’e önemli görev
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Öztürkler’e önemli görev

17 Ocak 2023 Salı 18:06
Öztürkler’e önemli görev

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşmanın hazırlanması ve imzalanabilmesi hususunda İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler yetkili kılındı.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Güvenlik İşbirliğine Dair Anlaşmanın çalışmalarının başlatılması, çalışmaların yapılması ve yürütülmesi, ayrıca tüm bu konuları kapsayan güvenlik işbirliğine dair önergeye ekli sunulan anlaşmanın hazırlanması ve imzalanabilmesi hususunda İçişleri Bakanı Dr. Ziya Öztürkler'in yetkili kılınmasına karar verdi” ifadeleri kullanıldı.

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