Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Bakalım hangi aşıyı olacaklar?
Yarını düşünen kim?
Yarını düşünen kim?
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Tuzu kuru olmayanlar çoğunlukta!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
Hükümet içinde hükümet olur mu!
banner376

Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 yılı sınav takvimi hakkında açıklama yaptı.

19 Ocak 2021 Salı 15:00
Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı
banner337
banner351

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takviminin, Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda güncellenebileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Açıklanan takvime göre 2021 YKS I. oturumu TYT; 2. oturumu AYT ve 3. oturumu YDT’ ye başvurular 04.02.2021 - 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Her üç oturum için de geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 olarak açıklanmıştır.

banner341
2021 YKS I. oturumu olan TYT 26.06.2021; 2.ve 3. oturumlar olan AYT ve YDT ise 27.06.2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup 2021 Yılı Sınav takvimine göre 2021 YKS sonuçları 04.08.2021 tarihinde açıklanacaktır.”
Öztürkler, öğrencilere https://www.osym.gov.tr internet adresindeki duyuruları takip etmelerini ve işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerektiğini duyurdu.
 

banner360
Son Güncelleme: 19.01.2021 16:11
Anahtar Kelimeler:
YKS TakvimiZiya Öztürkler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Başı boş pitbul ve kurt köpekleri dehşet saçtı
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
Esenyel: “Kuzey Kıbrıs turizmi için kırmızı alarm”
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
9 üreticiye 180 küçükbaş hayvan dağıtıldı
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Erhürman, güvene dayalı bir kriz yönetimine ihtiyaç duyulduğunu söyledi
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Lefkoşa’da yarın iki cadde trafiğe kapatılacak
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik kampanyaları başlattı
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Polis Basın Subaylığı'nın 19 Ocak 2021 tarihli bülteni
Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak
Dev-iş, Bes ve Hür-iş’in örgütlü olduğu belediyelerde Perşembe günü 1 günlük iş bırakma eylemi yapılacak
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı
Belediyeler Birliği’nden Genel Kurul çağrısı
Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi
Sennaroğlu, Meclis personeli ile biraraya geldi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim