Öztürkler, YKS takvimi hakkında açıklama yaptı

ÖSYM tarafından uygulanacak sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takviminin, Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda güncellenebileceğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Açıklanan takvime göre 2021 YKS I. oturumu TYT; 2. oturumu AYT ve 3. oturumu YDT’ ye başvurular 04.02.2021 - 02.03.2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Her üç oturum için de geç başvuru tarihi 17-18 Mart 2021 olarak açıklanmıştır.



Öztürkler, öğrencilere https://www.osym.gov.tr internet adresindeki duyuruları takip etmelerini ve işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerektiğini duyurdu.

