banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam
Alsancak'ta feci olay!
Alsancak'ta feci olay!
banner405

Öztürkler: “Mültecilere Suçlu Muamalesi Yapmadan Yasal Düzenlemeler Yapılmalı, Eksiklikler Giderilmeli“

15 Ekim 2022 Cumartesi 13:00
Öztürkler: “Mültecilere Suçlu Muamalesi Yapmadan Yasal Düzenlemeler Yapılmalı, Eksiklikler Giderilmeli“

"Bir yurda aktararak onlara yardımcı olmak istedik ancak mülteci çocuklar 10 kişilik mülteci kafilesiyle birlikte cezaevinde kalmakta ısrar etti,  kararlarına saygı duyduk"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, kendi ülkelerinden can güvenliği olmadığı için ayrılan, daha iyi şartlar için göç eden insanların suçlu olmadığına inandığını kaydetti ve onlara suçlu muamelesi yapmadan, bu insani konuda yasal düzenlemeler yapılması, eksikliklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

 

Öztürkler, sosyal medya hesabından dün cezaevine alınan 13 ve 15 yaşlarındaki iki çocuk mülteciyle ilgili açıklama yaptı; dün akşam tercümanıyla birlikte çocukların bulunduğu Yeni Cezaevini ziyaret ettiğini belirtti.

 

Her iki çocuğun da cezaevinde arkadaşlarıyla birlikte kalmakta ısrar ettiğini, “burada kendimizi daha güvende hissedeceğiz” dediğini aktaran Öztürkler, bunun üzerine çocukların 10 kişilik mülteci kafilesiyle birlikte kalmaları kararlarına saygı duyduklarını açıkladı.

 

Çocukların cezaevine atılmasının herkes gibi kendisinin de yüreğini acıttığını, vicdanını yaraladığını kaydeden Öztürkler, “Çocukları ziyaret etmeden önce yapmış olduğum temaslarda, Mahkemelerimizin ve Polis Genel Müdürlüğümüzün çocuklar hakkında nihai karar alınana kadar onların ayrı, güvenliği sağlanmış özel bir yurtta kalmaları konusunda yardımcı olmaya hazır olduklarını da gördüm” dedi.

 

Çocuklarla iki saate yakın bir süre görüşerek, onlara nasıl yardımcı olacaklarını anlattığını ifade eden Öztürkler, “Çocukların sağlık durumları ve beslenmeleri ile ilgili gereken her şeyin gardiyanlarımız tarafından yapıldığını da söylemeliyim. Çocuklarımızla yaptığım konuşma benim için hiç de kolay olmamıştır” ifadelerini kullandı.

 

Gardiyanların mültecilere yaklaşımı, onlara karşı duyarlılıklarını bizzat yerinde gördüğünü de ifade eden Öztürkler, “Tüm gardiyan arkadaşlarımıza bu konuda ayrıca hassasiyet gösterdikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 15.10.2022 13:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalkanlı'daki kavga kanlı bitti
Kalkanlı'daki kavga kanlı bitti
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
Tüp gaz 7 TL ucuzladı
İyi insan iyi yönetici olur mu?
İyi insan iyi yönetici olur mu?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Akaryakıt fiyatlarına zam!
Görevden alma ve atamalar...
Görevden alma ve atamalar...
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Öğrenciler için kısmi af geliyor
Alsancak'ta feci olay!
Alsancak'ta feci olay!
Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor
Sonbahar Ürünü Patates Ekimi Yapılan Arazilerin Beyan Süresi Pazartesi Doluyor
Çavuşoğlu, Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Çavuşoğlu, Maden Kazasında Hayatını Kaybedenler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim