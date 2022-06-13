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Öztürkler Mahkumların Sorunlarını Dinledi, Açlık Grevi Sona Erdi 

Öztürkler Mahkumların Sorunlarını Dinledi, Açlık Grevi Sona Erdi 

13 Haziran 2022 Pazartesi 15:30
Öztürkler Mahkumların Sorunlarını Dinledi, Açlık Grevi Sona Erdi 

 İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, sabah erken saatlerde Lefkoşa Merkezi Cezaevi’ni ziyaret ederek mahkumların sorunlarını dinledi. Görüşmenin ardından mahkumlar açlık grevine son verdi.

Hafta sonu medyada “cezaevinden mektup var” ve “mahkumlar açlık grevine giriyor” başlıklarıyla kamuoyuna yansıyan sıkıntıların çözümü için cezaevini bizzat ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyeceğini, mahkumların sorunlarını dinleyeceğini daha önce açıklayan Bakan Öztürkler, sabah erken saatlerde Merkezi Cezaevi’ne ziyarette bulundu.

 Öztürkler, burada önce cezaevi idaresi ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını, bundan sonraki süreçte atılması muhtemel adımlar ve mahkumların evrensel değerler çerçevesinde haklarının korunması, yapısal sıkıntıların kısa vadede aşılması yönünde bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mahkumların sorunlarını dinlemek üzere cezaevinde açlık grevi başlatan koğuşları da ziyaret eden Bakan Öztürkler, “mahkumların sorunlarını ve taleplerini kendilerinden dinlemek, cezaevi idaresi olarak neler yapılabileceği konusunda durumu ele almak için buradayız” dedi.

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 -“İnsanlık onuru mahkum edilmemelidir”

Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öztürkler, cezaevi ziyaretinde yıllardır mevcut cezaevinin yapısal ve kapasite bakımından ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu, burada cezaevi şartlarının eldeki imkanlar dahilinde devamlı iyileştirmelerle sürdürüldüğünü fakat gelinen aşamada en erken zamanda yeni cezaevine geçmek için çalıştıklarını belirterek “Birincil konunun cezaevinde bir sebeple yatmakta, cezasını çekmekte olan kişilerin özünde insan olduklarını, cezalarını çekerken özgürlüklerinin hukuksal olarak kısıtlandığını ve insanlık onurlarının mahkum edilmemesi gerektiğini unutmamalıyız” dedi.

Öztürkler’in ziyareti sonrasinda açlık grevine son verildi

Açlık grevi başlatan bir kısım mahkum ile de görüşen Bakan Öztürkler, talep edilen konularda hukuki çalışma ve değerlendirme yapılması için talimat vereceğini, özellikle mahkumların cezalarını çektikleri süre zarfında devletin gözetimi altında olduklarını, bunun da ciddi bir sorumluluk olduğunu, bu bilinçle hareket edilerek, evrensel mahkum haklarının korunarak adım atılması için elinden geleni yapacağını ifade etti. Öztürkler’in ziyareti sonrasında açlık grevine son verildiği açıklandı.

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Son Güncelleme: 13.06.2022 15:47
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