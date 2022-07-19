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Öztürkler: “Kıbrıs Türk Halkı, Birlik Ruhu Ve Mücadele Azmi İle Özgürlüğüne Kavuşmuştur”

19 Temmuz 2022 Salı 14:30
Öztürkler: “Kıbrıs Türk Halkı, Birlik Ruhu Ve Mücadele Azmi İle Özgürlüğüne Kavuşmuştur”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.Öztürkler, “Kıbrıs Türk Halkı, birlik ruhu ve mücadele azmi ile özgürlüğüne kavuşmuştur” dedi.

Öztürkler mesajında Kıbrıs Türkünün 1963-1974 arasında kendi vatanında özgürlüğü kısıtlanmış, gettolarda yaşamaya zorlanmış, soykırımlara uğramış ve ciddi kayıplar yaşamış bir halk olduğunu, Enosisi gerçekleştirmek için 15 Temmuz 1974’te başlayan çatışmalarla Ada’da huzur ve barış ortamının kalmadığını anlattı.

Kıbrıs Türk Halkı’nın varoluş mücadelesinde gösterdiği fedakarlık ve direniş sayesinde 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatının gerçekleştiğin belirten Öztürkler şöyle devam etti:

“O zor şartlardan bu günlere gelinmesinde onurlu ve haklı varoluş mücadelemizin öncüleri Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve birçok isimsiz kahraman mücahidimizin büyük fedakarlıkları, emekleri vardır. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın gerçekleşmesinde dönemin Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın dirayetli, kararlı duruşlarını Kıbrıs Türkü hiçbir zaman unutmamıştır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımızın” 48. Yıl dönümünde, bugün bir kez daha kendilerini saygı ve rahmetle anarken silahların gölgesinde, çatışma ve kara bulutlar altında değil, güneşin ışığında huzur ve barış içinde yaşıyorsak bu onların sayesindedir.

Bizlere düşen, bu onurlu mücadeleye yakışır şekilde ülkemizi dünden daha iyi bir noktaya, daha güzel yarınlara taşımaktır. Devletimize sahip çıkmak, daha güçlü, daha refah bir ülke hedefiyle çalışmak, Kıbrıs Türk Halkına yakışan, çağdaş hizmetleri hayata geçirmek hepimizin ödevi ve birincil görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerimle tüm halkımızın, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramını kutlar, gelecek nesillerin istikbali, özgürlüğü ve güven içinde yaşaması için hiç düşünmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim” 

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Son Güncelleme: 19.07.2022 16:47
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