Öztürkler, Ersoy’u kabul etti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2022 Arama Kurtarma Tatbikatı'nı izlemek üzere KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’u kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen görüşmede Bakan Öztürkler, “Anavatan Türkiye ile her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin, iki ülke arasında var olan köklü tarihsel bağların korunmasının, kültürel ve sosyal ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemine” vurgu yaptı.

TC İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ersoy’u ülkede ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürkler, “samimi” bir ortamda geçen görüşme sonunda Ersoy’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ersoy da KKTC’de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Bakan Öztürkler’e yeni görevinde başarılar diledi.