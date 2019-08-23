Öztürk: “kktc Hükümeti Ek Protokolün Gereğini Yapmalıdır”

Lefkoşa, 23 Ağustos 19 (.): YDP Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan, topluma “Ek Protokol” olarak lanse edilen ve 2019 yılının iktisadi ve mali işbirliğini düzenleyen “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nın gereği olan icraatların henüz hayata geçirilmediğini, yapılmasına dair “niyet ve iradelerin de henüz ortaya konmadığını” savundu.

Yazılı açıklama yapan Öztürk, hedef ve reformların ivedilikle uygulanmaya konması ve 2019 Ekim ayının sonuna kadar KKTC hükümetince hazırlıkları tamamlanması öngörülen ve 2020-2022 yıllarını kapsayan mali program tekliflerinin çalışmalarının başlatılması gerektiğini belirtti.



Öztürk, hükümeti, devlete ve millete hizmet noktasında sorumlu davranmaya çağırdı.(GÖZ/SEL)