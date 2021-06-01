banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal yaşam alanlarımız
Mühendislerimiz, mimarlarımız ve yeni normal...
Hayatımı geri ver!
Hayatımı geri ver!
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
banner376

Öztürk: “Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK ve Parti Meclisi toplandı.

01 Haziran 2021 Salı 19:45
Öztürk: “Hedef YDP’yi en çok üyeye sahip parti yapmak”
banner337

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) MYK ve Parti Meclisi toplandı.

Yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Enver Öztürk, MYK ve Parti Meclisinde partinin ülke çapında yeniden örgütlenmesi, sandık temsilci ve görevlilerinin en geç 1 Ağustos’a kadar belirlenmesi, üye sayısının artırılmasına yönelik kararlar alındığını belirtti.

banner341
Öztürk, şu an YSK’ya kayıtlı üye sayılarının 8 bin 520 olduğunu, 10 bin 550 üyeye ulaşarak, KKTC’nin en büyük partisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Partiden istifa edenlerle ilgili değerlendirmede bulunan Öztürk, “Genel Başkanımız daha önce söylemişti. Giden için üzülürüz ama kimsenin arkasından yas tutmayız.  Biz kurultayı geride bıraktık. Hala daha 10 Nisan tarihine takılıp kalanlarla geçirecek vaktimiz yok. Bu partiyi seçimlerde iktidarın güçlü ortağı yapma derdimiz var. YDP üyelerine çağrımız, kimse ile tartışmayın. Kimseye cevap vermeyin. İşinize bakın" dedi.

banner360
Son Güncelleme: 01.06.2021 20:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars: “Adalı cinayetine ilişkin adım atılmasının gecikmesi ihmale yol açacaktır”
Baybars: “Adalı cinayetine ilişkin adım atılmasının gecikmesi ihmale yol açacaktır”
KKTC'de 24' ü yerel 25 yeni vaka
KKTC'de 24' ü yerel 25 yeni vaka
Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek şeref madalyası takdim etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osman Gazier’i evinde ziyaret ederek şeref madalyası takdim etti
Yeni sendika başkanı ve yönetim kurulu GMB Başkanı Arter’i ziyaret etti
Yeni sendika başkanı ve yönetim kurulu GMB Başkanı Arter’i ziyaret etti
Basın-Sen: “Başsavcılık devreye girmeli ve bu soruşturma Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmeli”
Basın-Sen: “Başsavcılık devreye girmeli ve bu soruşturma Türkiye adli makamlarıyla eş zamanlı yürütülmeli”
Altıok:  “Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar”
Altıok:  “Çocuklarımız barışın özlemiyle değil, barış içinde yaşasınlar”
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Muş KKTC temasları çerçevesinde DAÜ’yü de ziyaret edecek
Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Kıb-Tek’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi toplandı
Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”
Kurşun: “Risk analizleri yenilenmeli ve Covid 19’a göre revize edilmeli”
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e bağış
KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nden ÖZEV’e bağış

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim