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Öztürk: “Devlet hızlı adım atmalı”

Öztürk: “Devlet hızlı adım atmalı”

21 Mart 2019 Perşembe 16:27
Öztürk: “Devlet hızlı adım atmalı”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, devletin daha hızlı adım atması gerektiğini kaydetti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Öztürk, katıldığı televizyon programında ülkedeki  alt yapı eksiklikleri ve yasalar hakkında  konuştu.

Ulusal Birlik Partisi İskele Milletvekili Yasemin Öztürk programda, devlet yapısının hantal olduğunu savundu ve adımların yavaş atıldığını söyledi.

İlk olarak ülkede alt yapı eksikliği olduğuna dikkat çeken Öztürk, “Ülkede alt yapı olmadığı için bereket değil felaket oluyor” ifadelerini kullandı.

Öztürk, alt yapının düzelmesi için de bir adım atılmadığını ileri sürerken, yaşanan sel felaketini örnek gösterdi, sel sonrası tutanakların tutulduğunu ancak çalışmanın bir ay sonra yapılmaya başlandığını savundu. “Olaylara erken müdahale edilmeli” diyen Öztürk, insanları mağdur edildiğini ve devletin hızlı adımlar atması gerektiğini kaydetti.

“DÜNYA SIRALAMASINDA 5.’YİZ”

Sağlık konusunda da konuşan Öztürk kanser hastalıklarını örnek göstererek, kanserin sebeplerinin bilinip bilinmediğini sordu. Kontrollerin yapılıp yapılmadığını da soran Öztürk, kanserde dünya sıralamasında 5. olunduğunu söyledi.

“YASALAR YANLIŞ YAZILIYOR”

Meclis çalışmaları hakkında da açıklama yapan Öztürk, yasaların yanlış yazıldığını ileri sürdü. “Vicdani ret” ile ilgili yasayı örnek gösteren Öztürk şu ifadelere yer verdi; “Yasanın yanlış yazıldığını görüyoruz, bu yasa komiteden nasıl geliyor? Vicdani ret yasasını 5. Kez görüşüyoruz. Daha akıcı çalışılmalı. Komiteden gelen yasada olmayan yerleri söylüyoruz, sürekli ‘yanlışlık oldu’ cevabını alıyoruz, bizim emekli yargıç ve savcılarımız var, onların görüşlerinden faydalanmalıyız. Genç hukukçu arkadaşlarımız var ancak tecrübe başka bir şey. Daha akıcı olmak için desteğe ihtiyacımız var.”

Yasemin Öztürk Kamu reformu hakkında da konuşarak “reform demek yeni bir şey ortaya çıkarmak demek, bu reform değildir” diyerek, yasaların tadil edilmesinden ziyade yeni yasaların yapılmasının reform olduğunu belirtti. Belediyeler yasasının hazırlandığının kendilerine söylendiğini dile getiren Öztürk, “Bu zamana oynamaktır, tarihi bile belli değil, bu yasalar geçmeleri” ifadelerini kullandı.

Öztürk hükümetin çocuk suçlular konusunda; “yapılacak-edilecek” gibi ifadeleri kullandığını ileri sürerek, çocuk mahkemelerinin olması gerektiğini belirtti. Çocukların cezaevine gönderilmesinin yeni suçları doğuracağına da vurgu yapan Öztürk, çocukların damgalanmaması gerektiğini ve eğitim merkezi bulunması gerektiğini savundu. Uyuşturucu kullanımıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Öztürk, uyuşturucu kullanım yaşının ilkokullara düştüğüne dikkat çekti, ülkeye uyuşturucunun nasıl geldiği ile ilgili denetlemelerin olmadığını savundu.

“POLİSİN İŞ YÜKÜ ÇOK FAZLA”

Yaemin Öztürk polis ile ilgili de konuşarak, polis sayısının yetersiz olduğunu savundu. Polise gereksiz işlerin yüklendiğini belirten Öztürk, “mazbata tebliğini dahi polis yapıyor, iş yükleri çok fazla” dedi.

Son Güncelleme: 21.03.2019 19:42
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