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Öztürk: “8 Mart, kadınlarımızın gurur günüdür”

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri, UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, 8 Mart’ın kadınların gurur günü olduğunu belirtti.

08 Mart 2022 Salı 13:30
Öztürk: “8 Mart, kadınlarımızın gurur günüdür”

Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri, UBP İskele Milletvekili Öztürk, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı. 
Öztürk mesajında, “Bugün bizler için büyük bir anlam ifade eden 8 Mart; fedakarlığı, kahramanlığı ve duyarlılığı temsil eden, sevgi ve merhamet timsali olan kadınlarımızın gurur günüdür” ifadelerini kullandı.
1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanarak, uluslararası bir gün haline gelen kadınlar gününün, uzun yıllardır ülkede de kutlandığını ifade eden Öztürk, şöyle devam etti:  
“Ailesi ve ülkesi için yaptığı fedakarlıklarla siyasi, sosyal ve ekonomik alanda önemli roller üstlenen, toplumumuzun yapısını güçlendirip şekillendiren, aile birliğinin en önemli unsuru olan kadınlarımızdır.” 
“KADINLARIMIZ ÜLKENİN KALKINMASINDA EN ÖN SAFLARDA YERLERİNİ ALDILAR”
Kadınların, şanlı tarihin her alanında gösterdikleri eşsiz fedakarlıklarıyla, bu günlere ulaşılmasında önemli bir sorumluluk payına sahip olduğunu vurgulayan Yasemi Öztürk, şunları kaydetti: 

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“Yeri geldiğinde cephede savaşmış, yeri geldiğinde cephe gerisinde savaşa destek olmuşlardır. Daha sonra ülkenin kalkınmasında da kadınlarımız, en ön saflarda yerlerini almışlardır. Mücahidelerimiz, bunun en önemli sembollerindendirler.” 
Öztürk, dünyadaki birçok ülkeden önce 1934’te Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı başta olmak üzere pek çok hakkı kanunlara dayandırarak verirken, dünyanın pek çok ülkesine de ilham kaynağı olduğunu belirtti. 
Yasemi Öztürk, bugün kadınların eğitimden bilime, spordan sanata, siyasetten ekonomiye kadar toplum ve devlet yapısının odağında başarı ile yerini alarak, birçok alanda uluslararası başarılara imza attığına dikkat çekti.
“KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ DE ELZEMDİR”
“Tüm dünyada kadınların fırsat eşitliğinden yararlanması kadar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi de elzemdir” vurgusu yapan Öztürk, Cumhuriyet Meclisi olarak bu konudaki hassasiyetleri dikkate alıp, gereken her türlü yasal düzenlemeyi gerçekleştirmekten kaçınmayacaklarını kaydetti. 
Öztürk, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.

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Son Güncelleme: 08.03.2022 15:57
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