Öztörel CTP İskele İlçe Başkanlığı'na aday

CTP İskele İlçe kongresi yaklaşırken, bölgenin genç ve sevilen isimlerinden Hüseyin Öztörel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele İlçe kongresi yaklaşırken, bölgenin genç isimlerinden Hüseyin Öztörel, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

CTP içerisinde yıllardır farklı kademelerde görev yapan Öztörel, İskele'de uzun yıllar İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanlığı ile İskele İlçesi Kurumsallaşma platformu başkanlığını da yürüttü.

Öztörel, değişim için aday olduğunu belirterek, İskele İlçe başkanlığı için kamuoyunu bilgilendirdi.

Hüseyin Özterel'in sosyal medya mecrası Facebook'ta adaylığını açıklaması bir çok CTP'li arasında heyecan yarattığı da görüldü. Öztörel'in açıklamasını bir çok Belediye Başkanı ve Milletvekilinin de beğendi dikkatlerden kaçmadı.

CTP'de İskele İlçe seçimi 20 Mart tarihinde yapılacak.

İşte Öztörel'in adaylığını duyurduğu o açıklama;

Değerli Dostlarım

Üyesi olmaktan onur duyduğum partim CTP’nin 20 Mart 2019’da yapılacak İlçe Kongresinde İskele İlçe Başkanlığına adayım.

Partimin ilkeleri olan ve halen mücadelesinde devam ettiği;

Adamızda Kıbrıs Türk toplumunun kimlik ve varlığını koruyan, siyasal eşitliğe dayalı, 2 Bölgeli, 2 toplumlu, Tam Bağımsız, Toprağı bütün, Tek uluslararası kimliği tanınan, Avrupa Birliğine üye Federal Kıbrıs için mücadelesi, Çalışma Hayatında Emeğin Korunması, Hukukun üstünlüğüne inanan, Demokrasinin egemen olduğu, Temel hak, İnsan özgürlüklerini önde tutan ve Üretken toplum yaratma mücadelesinde kararlı bir şekilde devam etmektedir.

Partimizin yeni dönemde hükümet olma inisiyatifini de halkımızdan alarak, koalisyonda maksimum oranda yüksek bir performansla başta Parti Genel Başkanımız Başbakan Tufan Erhürman, Bakanlar, Milletvekilleri, Parti Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve İlçelerdeki tüm örgütleriyle birlikte bünyesinde mevcut olan bilgi birikimlerini kullanarak, toplumumuzun yararına siyasal, sosyal ve ekonomik çözümler yaratma zorunlulukları vardır.

CTP’nin bunu daha etkin başarması için, her zaman başvurduğu parti içi demokrasisini etkin ve verimli şekilde işleterek, örgütsel yapısını yenileyip parti içi görev alacak üyeleriyle birlikte siyasal ve ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde doğru ve kalıcı bir şekilde çözümler bulması önem kazanmıştır.

İskele İlçesi Boğaziçi’nden Dipkarpaza kadar çok büyük bir coğrafyayı kapsamaktadır. Parti politikalarımızın etkin bir biçimde hayat bulması ilçemizde de güçlü örgütsel yapıdan geçmektedir. Bugüne kadar İskele İlçesinin örgütsel omurga yapısının oluşmasında büyük mücadeleler verilmiştir.

İlçemizin örgütsel omurgasını koruyarak hem genel, hem de yerel yönetimlerdeki başarılarını artırmak için yeni dönemde daha yüksek performansla çalışan ve dinamik bir İlçe yönetimi ile köy ocak, bucak … örgütlerinin tabandan tavana modellemesinin dikkate alındığı, doğru çözüm odaklı hedefi olan, koordinasyon içinde bir yapı oluşturulması şarttır. Yenilenerek başarılması mümkün olan ‘’ DEĞİŞİM ’’ İskele İlçesinin örgütsel yapısına çok büyük ivme kazandıracaktır. Özlenen bu örgütlenme modelinin yaratılması için çare yine bizde, yani üyelerimizde mevcuttur. Üyelerimizin belirtiğim konularda yoldaşlık bilinciyle seçme ve seçilme haklarını da kullanarak başaracağımız hedefe giderken, katkılarını koyacaklarına şüphem yoktur.

20 Mart’ta yapılacak İskele İlçe kongremizin Demokrasi Şöleni şeklinde geçmesini temenni ederken, CTP İskele İlçe Başkanlığına Aday olduğumu tüm mücadele arkadaşlarım ve kamuoyuna duyururum.

BİRLİK, MÜCADELE, DAYANIŞMA

Hüseyin ÖZTÖREL

(CTP Parti Meclisi Üyesi)