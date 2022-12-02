Öztaş: “Sütlüce Dere Islah Projesi tamamlandı”

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş bugün Sütlüce köyünü ziyaret ederek “Sütlüce Dere Islah Projesi’ni tamamladıklarını açıkladı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş, Sütlüce köyünün içerisinden iki tane büyük dere geçtiğini ve her yıl gelen yağmur sularından oluşan kirlilikten dolayı halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu belirti.

Öztaş, alt yapısı olmayan bu derelerde yükselen su seviyesinden oluşacak taşkınların da önlenemez olduğunu söyledi. Öztaş, dere ıslahı projesiyle beldede oluşabilecek olumsuzluklar ve sel felaketine karşı dere kenarlarına döşenen taş duvarlarla önlediklerini, artık Sütlüce halkının yürüyüş yapabileceği bir ortam oluşturduklarını belirtti.

Hasan Öztaş köyün alt yapı işlerini tamamladıklarını, olabilecek su taşkınlarına karşı köyü koruma altına aldıklarını belirtti. Öztaş ayrıca dere içerisinde bulunan ve tehlike saçan on bir bin voltluk elektrik kablolarını dere içerisinden kaldırdıklarını, 35’lik olan elektrik kablolarını doksanlık elektrik kablolarına çevirdiklerini ve Sütlüce köyüne yeterli akımı sağlayamayan trafonun üç katına çıkarıldığını belirtti.