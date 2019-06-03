banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90346
ALTIN
248.320
DOLAR
5.8643
STERLİN
7.4142
EURO
6.5566
Erkek arkadaşını elinden yaralayan zanlı teminatla serbest kaldı
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kundaklamaya 4 yıl hapis cezası
4 YIL HAPİS YATACAK
Badur 3 gün tutuklu kalacak
BADUR 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
Yaralama zanlısı tutuksuz yargılanacak
YARALAMA ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner307
Flaş Haber
Değirmenliğe ateş düştü
Kapat

Öztaş: “Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmakta kararlıyız”

Öztaş: “Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmakta kararlıyız”

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:02
Öztaş: “Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmakta kararlıyız”

“ENGELLİ MECLİS KURDUK... ENGELLİ TİYATROSUNDAN ELDE EDİLEN GELİRLE ATÖLYELER KURULACAK...”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

Öztaş, belediye bünyesindeki Engelli Meclisi’nde yer alan engelli vatandaşların oynadığı tiyatro oyununda elde edilen gelirle kadınlara, engellilere ve çocuklara KOBİ atölyeleri yapılacağını belirtti.

DOKUMA, AHŞAP OYMACILIĞI, SERAMİK, ÇİNİ…

banner317
Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş yaptığı yazılı açıklamada, atölyelerin dokuma, ahşap oymacılığı, seramik, çini, mutfak, takı boncuk ve el işlerinden oluşturulacağı belirtildi.

Öztaş, özel gereksinimli vatandaşların, toplumdan soyutlanmadan, hayatın her alanında yer almaları gerektiği vurgulayarak, göreve geldiği günden itibaren Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapmak yolunda birçok çalışma yaptıklarını dile getirerek tüm projelerini engellilere yönelik yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

“ENGELLİLER MECLİSİ BİR İLK…”

KKTC’de ilk defa bir belediye bünyesinde Engelliler Meclisi kurulduğuna işaret eden Öztaş, “Geçitkale ve beldesini engelsiz belde yapma konusunda kararlıyız. Ulaşamayacağımız hiçbir özel gereksinimli vatandaşımız kalmasın, bakıma muhtaç hiçbir çocuk ve yaşlı kalmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz. Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızı kalkınmanın bir parçası yapmalıyız” dedi.

Tiyatro ekibinin mimarlarının Leyla Ulubatlı, Mehmet Ulubatlı, Belediyenin Şube Amiri Leman Baykan, hemşire Sibel Boşnak’a teşekkürlerini de sunan Öztaş, “Sahnede ter dökerek sanat yolunda devleşen kardeşlerimi kutlar ve emeği geçen tüm çalışanlarıma teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 03.06.2019 15:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan-tatar-özersay Görüşmesi Tamamlandı
Erdoğan-tatar-özersay Görüşmesi Tamamlandı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Tartıştığı eşinin burun kemiğini kırdı
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
Kaza zanlısı tutuklu yargılanacak
İbrahim Tekedoğan hayata tutunamadı
İbrahim Tekedoğan hayata tutunamadı
UKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü “Doğa İçin Sür” temalı etkinlik düzenledi
UKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü “Doğa İçin Sür” temalı etkinlik düzenledi
Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…
Din İşleri Başkanı Atalay’ın Ramazan Bayramı Mesajı…
GAÜ 33.Dönem Mezunları gala gecesinde, Blu Notte Orkestrası ile doyasıya eğlendi
GAÜ 33.Dönem Mezunları gala gecesinde, Blu Notte Orkestrası ile doyasıya eğlendi
Tatar Ve Özersay, Erdoğan’la Görüşüyor
Tatar Ve Özersay, Erdoğan’la Görüşüyor
Tdp Genel Başkanı Cemal Özyiğit Bayram Mesajı Yayımladı
Tdp Genel Başkanı Cemal Özyiğit Bayram Mesajı Yayımladı
Din Gör-sen’in Bayram Mesajı
Din Gör-sen’in Bayram Mesajı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim