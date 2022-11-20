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Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak“

Öztaş: "geçitkale-serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak"

20 Kasım 2022 Pazar 12:15
Öztaş: “Geçitkale-Serdarlı, İki Merkezli Belediye Olacak“

 Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı olarak açıkladığı Hasan Öztaş, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin iki merkezli bir belediye olacağını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre Öztaş, geçtiğimiz gün geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda sekiz yıl yaptıkları icraatlardan bahseden Öztaş, önümüzdeki dönem halkın desteğiyle geniş bir bölgeye hizmet edeceklerini ve bundan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Hem Geçitkale hem Serdarlı bölgesinde istikrarlı gelişimin önümüzdeki dönemde de sürdürülebilmesi için destek isteyen Öztaş, her iki bölgede eşit hizmetin olacağını, ayrıca yeni yasa ile birlikte Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’ne bağlanan Ulukışla ve Kurudere köylerinin de bu hizmetlerden eşit şekilde yararlanacağını vurguladı.

 

Öztaş: “Belediyelerin hiçbir şubesi kapanmayacak”

 

Geçitkale Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Başkan adayı Hasan Öztaş konuşmasında, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi’nin iki merkezli bir belediye olacağının altını çizdi. Hasan Öztaş, yeni yasayla bağlanan belediyelerin hiçbir şubesinin kapanmayacağını, personelin de eşit şekilde çalışma barışı içinde huzurlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Hasan Öztaş, enerjisiyle birlikte Kuzey Mesarya’ya dinamizm katacaklarını vurguladı ve pandemi döneminde merkezi hükümetten hiçbir katkı almadan belediyeyi, personeli ile birlikte ayakta tutarak tüm bölgeye hizmet ettiklerini ifade etti.

Toplantıda Hasan Öztaş’a CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, CTP Mağusa ilçe Başkanı Oktay Kayalp ve bölge CTP örgütleri de eşlik etti. Öztaş, bölgede güçlü bir şekilde seçime gireceklerini ve hep birlikte zafere ulaşacaklarını belirtti.

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Son Güncelleme: 20.11.2022 12:58
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