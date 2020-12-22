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Öztaş: “Bölgemizde bulaş başladı”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, bölgede ve özellikle Nergisli köyünde bulaşın başladığını açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 17:15
Öztaş: “Bölgemizde bulaş başladı”
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Nergisli köyünde bir kişinin testinin pozitif çıktığını ifade eden Öztaş, bu kişinin birçok temaslısı olduğunu ve onlarca insanın karantinaya alındığı dile getirdi.

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Belediye personeli çalışanlarının da temaslıların temaslısı durumunda olduğunu söyleyen Öztaş, şu an için köyün ilaçlandığını ve bunun her gün tekrarlanacağını ifade etti.

Bu süre zarfında bölge sakinlerinin evlerinde kalması çağrısı yapan Öztaş, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, çıktıkları zaman ise maske ve mesafe kuralına dikkate etmeleri çağrısında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan ÖztaşGeçitkaleNergisliYerel Bulaş
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