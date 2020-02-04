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Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’na Başvuru Kabülü Başladı

SON BAŞVURU 10 MART…

Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’na Başvuru Kabülü Başladı

SON BAŞVURU 10 MART…

04 Şubat 2020 Salı 16:17
Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’na Başvuru Kabülü Başladı

SON BAŞVURU 10 MART…
Lefkoşa, 4 Şubat 20 : Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’na başvuru kabulü başladı.
Bu yıl 12’ncisi gerçekleştirilecek yarışma için son başvuru tarihi 10 Mart olarak açıklandı. 
Yarışma, Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen isimlerden Öztan Özatay anısına düzenleniyor.
Yarışma organizatörü Buket Özatay konuyla ilgili yazılı açıklamasında serginin, ülkede fotoğraf sanatına olan ilginin derecesini yansıtması bakımından tarihsel bir işlev üstlendiğini söyleyerek, “Yarışma on bir yıldır ülkemizde hem fotoğraf hem de fotoğrafçı bazında en çok katılım alan fotoğraf yarışması konumundadır” dedi.
Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri, para ödülleri ve madalyalar verilecek. 
YARIŞMA KATEGORİLERİ VE ÖDÜLLER
Serbest Renkli Kategori’de:
“Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D3500  (18-55 Lens İle), Denktaş Vakfı Özel Ödülü 2,500 TL,  Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü 1,500 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya”
Serbest Siyah Beyaz Kategori’de 
“Türkiye İş Bankası Başarı Ödülü 2,500 TL, Atakom Ltd Özel Ödülü 2,000 TL, Kuzey Kıbrıs Turkcell Özel Ödülü Huawei P30 Lite Cep Telefonu, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya”
Doğa Kategorisi’nde:

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“Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon Eos 4000D (18-55 Lens İle), Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 2,000 TL, Arkın Group Özel Ödülü Arkın Palm Beach Hotel 2 Gece 2 Kişi Konaklama, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya”
En fazla sergileme alan fotoğrafçıyaArkın Group Özel Ödülü:  Colony Hotel Girne 2 gece 2 kişi konaklama.
Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü: Altın Madalya. 
Jüri Özel Ödülü Altın: Madalya.
BAŞVURU ŞARTLARI
Üç farklı kategoride en az üç en fazla sekiz fotoğraf gönderebilecek yarışmada renkli serbest kategori, siyah beyaz serbest kategori ve doğa kategorisinde (renkli veya siyah beyaz) başvuru alınacak.
Eserlerin dijital ortamda CD’de veya USB’de kayıtlı olarak veya e-mail (we transfer) yoluyla teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar 75TL katılım ücreti ödeyerek yarışmaya katılacak. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacak. 
Son sekiz yıldır olduğu gibi her katılımcı Özatay Fotoğrafçılık Kerimya Şubesi’nde Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 25 TL bağış yaparak yarışmaya katılabilecek. 
Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, diğer yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.
12. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından seçilen eserler 28 Nisan- 9 Mayıs tarihleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik ile sanatseverlerle buluşturulacak. Ödül Töreni ve Sergi açılışında sergi kataloğu da dağıtılacak.
Yarışmaya katılacak olan fotoğrafların en geç 10 Mart tarihine kadar Özatay Fotoğrafçılık Kermiya mağazasına teslim edilmesi gerekiyor.
(DOĞ/HÖ)
 

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