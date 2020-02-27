Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi 10 Mart

Lefkoşa, 27 Şubat 20 : Kıbrıs Türk fotoğrafçılığının gelişmesinde emeği geçen eski gazetecilerden ve fotoğrafçılardan işadamı Öztan Özatay anısına düzenlenen Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’nın 12’ncisi için son başvuru 10 Mart’ta kabul edilecek.
Yarışma organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre, yarışmaya katılacak eserler 10 Mart tarihine kadar elden veya e-mail yoluyla teslim edilmeli.
Eserlerin dijital ortamda CD’de veya USB’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar katılım ücreti 75TL (toplamda 100TL) ödeyerek yarışmaya katılacak. Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacak.
(DOĞ/ŞEB)FOTOĞRAFLI