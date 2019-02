Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi Son Başvuru Tarihi 22 Şubat

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): Öztan Özatay 11. Uluslararası Fotoğraf Yarışması’na katılacak eserlerin 22 Şubat tarihine kadar elden veya e-mail yoluyla teslim edilmesi gerektiği bildirildi.



Öztan Özatay anısına düzenlenen 11. Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması Sergisi jürisi belirlendi.



Yarışma organizatörü Buket Özatay’ın yaptığı açıklamaya göre üç farklı kategoride yarışacak eserleri değerlendirecek jüri; Türkiye’den National Geographic dergisinin insan kategorisinde dünya birinciliği olan fotoğraf sanatçısı Erdal Kınacı, fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Sigma Türkiye Marka Elçisi Yekta Ali Kurtuluş AFIAP, Kıbrıs’tan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Senih Çavuşoğlu’ndan oluşturuldu.



ÜÇ FARKLI KATEGORİDE YARIŞILACAK



Yarışmaya katılmak isteyen Kıbrıslı ve Kıbrıs’ta ikamet eden 15 yaşını doldurmuş fotoğraf tutkunlarının üç farklı kategoride en az üç en fazla sekiz fotoğraf gönderebileceği yarışmada renkli konu serbest, siyah beyaz konu serbest ve doğa (renkli veya siyah beyaz) olduğu bildirildi.



ÖZEL ÖDÜLLER VERİLECEK



Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri de verilecek.



Sergileme alanlara katılımcı belgesi verilecek ve bu eserlerden sergi kataloğu basılacak.



Serbest Renkli Kategori’de:



Öztan Özatay Başarı Ödülü Nikon D3500 (18-55 Lens ile), Atakom Ltd. Özel Ödülü 2,000TL, Kemal Saraçoğlu Özel Ödülü 1,500 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya



Serbest Siyah Beyaz Kategori’de:



Denktaş Vakfı Başarı Ödülü 2,500TL, Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 2,000 TL, Tangül Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü (3 Gece 2 kişi Acapulco Hotel Konaklama) Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya



Doğa Kategorisi’nde:



Öztan Özatay Başarı Ödülü Canon EOS 4000D (18-55 Lens ile), Türkiye İş Bankası Özel Ödülü 1,500 TL, Zeki Gürsel (Refik) Özel Ödülü 1,000 TL, Öztan Özatay Özel Ödülü Altın Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Gümüş Madalya, Öztan Özatay Özel Ödülü Bronz Madalya

En Fazla Sergileme Alan Fotoğrafçı Ödülü: Arkın Palm Beach Hotel Mağusa 2 gece 2 kişi konaklama



Arkın Group Özel Ödülü: Colony Hotel Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama



Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü: Altın Madalya



Jüri Özel Ödülü: Altın Madalya



KATILIM İÇİN KEMAL SARAÇOĞLU VAKFI’NA 25 TL

Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması’nın son sekiz yıldır sadece Öztan Özatay adını yaşatmak ve fotoğraf sanatına katkı koymakla kalmayıp Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlayarak bir sosyal sorumluluk projesine de imza attığı belirtildi.

Bu kapsamda her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na makbuz karşılığı 25TL ödeyerek bu yarışmaya katılabilecek.

Bağışlar fotoğrafların teslimatı esnasında Özatay Fotoğrafçılık şubelerinde yapılacak.

Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin yüzde 50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, yüzde 50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecek.

SON KATILIM 22 ŞUBAT….

Yarışmaya katılacak eserlerin 22 Şubat’a kadar elden veya e-mail yoluyla teslim edilmesi gerekiyor. Eserlerin dijital ortamda CD’de kayıtlı olarak teslim edileceği yarışmada tüm kategoriler için fotoğrafçılar tek katılım ücreti 75 TL (toplamda 100 TL) ödeyerek yarışmaya katılacak.

Sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların baskısı organizasyon tarafından yapılacak.

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması Sergisi için oluşturulan jüri tarafından beğenilen eserler 16-27 Nisan tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikle sanatseverlerle buluşturulacak.

Başvuru ve bilgi oztanozatay@gmail.com, 0392 223 8969 numaralı telefon ve Facebook Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması sayfasından elde edilebiliyor.

(RU/GÜL) FOTOĞRAFLI