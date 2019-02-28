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Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin ödülleri 2 Mart’ta fotoğraf söyleşisinde açıklanıyor

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin ödülleri 2 Mart’ta fotoğraf söyleşisinde açıklanıyor

28 Şubat 2019 Perşembe 10:51
Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi’nin ödülleri 2 Mart’ta fotoğraf söyleşisinde açıklanıyor

Eski gazetecilerden, işadamı ve Kıbrıslı Türk fotoğrafçı Öztan Özatay, ölümünün 11. yıldönümünde gelenekselleşen fotoğraf yarışmasıyla anılıyor.

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi organizatörü Buket Özatay tarafından yapılan açıklamaya göre, yarışmanın ödülleri 2 Mart Cumartesi saat 18.00’de Golden Tulip Hotel Lefkoşa’da açıklanacak.

Üç farklı kategoride yarışacak eserleri değerlendirecek jüri; Türkiye’den National Geographic dergisinin insan kategorisinde dünya birinciliği olan fotoğraf sanatçısı Erdal Kınacı, fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Sigma Türkiye Marka Elçisi Yekta Ali Kurtuluş AFIAP, fotoğraf söyleşisi ve fotoğraf sunumu yer alacak.

Söyleşi esnasında katılımcılar ve fotoğraf severler juri üyelerine yarışma değerlendirmeleri ve fotoğraf sanatı ile ilgili her türlü soruyu yöneltme imkanına sahip olacaklar. Ayrıca jüri üyelerinin fotoğraf sunumları olacaktır. Fotoğraf söyleşisi ve sunumlara yarışmaya katılan fotoğrafçılar ve tüm fotoğraf severler davetlidir.

Öztan Özatay’ın anısına Özatay Fotoğrafçılık tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere profesyonel fotoğraf makineleri ve para ödülleri de verilecek. Sergileme alanlara ise katılımcı belgesi verilecek ve bu eserlerden sergi kataloğu basılacak.

Serbest Renkli Kategori’de:

ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Nikon D3500 (18-55 Lens ile), ATAKOM Ltd. Özel Ödülü 2,000TL, KEMAL SARAÇOĞLU Özel Ödülü 1,500 TL, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

Serbest Siyah Beyaz Kategori’de

DENKTAŞ VAKFI Başarı Ödülü 2,500TL, Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 2,000 TL, TANGÜLÇAĞINER Çocuklara Yardım Vakfı Özel Ödülü (3 Gece 2 kişi Acapulco Hotel Konaklama), ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya
Doğa Kategorisi’nde

ÖZTAN ÖZATAY Başarı Ödülü Canon EOS 4000D (18-55 Lens ile), Türkiye İŞ BANKASI Özel Ödülü 1,500 TL, ZEKİ GÜRSEL (Refik) Özel Ödülü 1,000 TL,
ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Altın Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Gümüş Madalya, ÖZTAN ÖZATAY Özel Ödülü Bronz Madalya

En Fazla Sergileme alan Fotoğrafçı Ödülü ARKIN Palm Beach Hotel Mağusa 2 gece 2 kişi konaklama

ARKIN GROUP Özel Ödülü COLONY HOTEL Girne 2 Gece 2 kişi Konaklama

Özatay Fotoğrafçılık Özel Ödülü Altın Madalya

Jüri Özel Ödülü Altın Madalya

Öztan Özatay Fotoğraf Yarışması son sekiz yıldır Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na da maddi katkı sağlıyor.

Bu kapsamda her katılımcı Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı makbuzu karşılığı 25TL ödeyerek bu yarışmaya katıldı. Ayrıca sergide satılan her fotoğrafın bedelinin %50’si eserin sahibi fotoğrafçıya, %50’si ise Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakıf’ına verilecek.

Beğenilen eserler Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin izlenimine sunulacak.

Öztan Özatay 11. Fotoğraf Yarışması ve Sergisi için oluşturulan juri tarafından beğenilen eserler 16– 27 Nisan 2019 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi Lefkoşa’da gerçekleştirilecek ödül töreni ile sanatseverlerle buluşturulacak.

 

Son Güncelleme: 28.02.2019 14:00
Anahtar Kelimeler:
öztan özatay
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