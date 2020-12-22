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Özsoy’dan Cemil’e teşekkür

22 Aralık 2020 Salı 18:52
Özsoy’dan Cemil’e teşekkür
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Devlet Daireleri Organizasyon sorumlusu İbrahim Özsoy, turnuvanın gerçekleşmesine katkı koyan Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ülkemizde geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası pandemi nedeniyle yaz döneminde gerçekleşememişti ve 2020 organizasyonu geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı.

Son 7 yıldır merhum iş insanı ve spor sever Hasan Ramadan Cemil anısına yapılan turnuvada her yıl bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı dairelerden takımlar katılarak zevkli, çekişmeli ve keyifli karşılaşmalar yapıyorlar. İbrahim Özsoy tarafından 10 yıldır kesintisiz organize edilen turnuvada 2020 yılında 14 takım iki ayrı grupta mücadele etmişti.

Bazı bakanlar, müsteşarlar, daire müdürleri gibi üst düzey bürokratların da memurlar ile birlikte aynı takımlarda ve karşılıklı mücadele ettiği Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bu yıl Gelir ve Vergi Dairesi şampiyon oldu.

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasının final gecesine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, milletvekilleri ve bakanlar da katılırken, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil final maçı sonrası düzenlenen törende yaptığı konuşmada katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etmişti.

Özellikle bu yıl pandemi koşulları altında gerçekleşen turnuvanın sorunsuz ve sağlıklı şekilde gerçekleştiğine vurgu yapan Özsoy, başta Işın Ramadan Cemil olmak üzere, Ramadan Cemil İşletmeleri yetkilileri ve çalışanlarına, ilgilerinden ve desteklerinden ötürü tüm takımlar adına teşekkür etti.

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