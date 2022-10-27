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Özok’un Yakıtı Ortada Yok
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Özok’un Yakıtı Ortada Yok

27 Ekim 2022 Perşembe 10:27
Özok’un Yakıtı Ortada Yok

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun başı yine akaryakıt ihalesi ile dertte. Açılan akaryakıt ihalesini kazanan Hayati Özok’un ortada olmadığı ve yakıt getirme noktasında ise hiçbir girişiminin bulunmadığı ortaya çıktı. Dün akşam Başbakanlık’ta kriz masasının kurulduğu ve çözüm üretilmeye çalışıldığı öğrenildi.

ÖZOK’UN YAKIT GEMİSİ ORTADA YOK

1 Milyon dolar teminat ortaya koyan ve 13 dolar taşıma ücreti ile ihaleyi kazanan Hayati Özok, Teknecik’te üç günlük yakıt kalmasına rağmen verdiği sözü yerine getiremedi. Özok’un yakıt gemisi ülkeye gelmedi. Ülke yakıt gelmediği için elektriksiz kalma ile karşı karşıya kaldı.

İÇKALE BOŞ DURMUYOR

Öte yandan yüksek fiyatlı doğrudan alımlarla ismi gündemden düşmeyen İçkale’nin uluslararası ihaleye katılmak için kiraladığı GENERAL SKOBELEV isimli geminin Rusya’daki Novorossiysk limanında yakıt yüklediği ve Kıbrıs’a gelmek için beklediği ortaya çıktı.

İHALE ŞARTLARINA UYGUN DEĞİL

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre Rusya’da söz konusu gemiye yüklenen yakıtın ihale şartlarına uymadığı ve kükürt oranının yüksek olduğu öğrenildi.

ÖZOK – İÇ KALE İLİŞKİSİ

Aldığı ihaleyi gerçekleştiremeyen Özok’un, aynı dönemde yakıt getirmek için bekleyen İçkale ile olan ilişkisi ise merak ediliyor.

YİNE DOĞRU PERDE

Öğrenilen bilgiye göre Teknecik’e gelecek yakıtı denetleyecek şirket ise ismi daha önce Güngör Çöplüğü ihalesinde ortaya çıkan Doğru Perde isimli şirkete verildi. Güngör Çöplüğü kendi yönetimindeyken iki kez yanan ve ciddi çevre kirliliğine neden olan şirketin böyle kritik bir noktada denetleyici olarak görev alması ciddi endişe uyandırdı.

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