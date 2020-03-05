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Özok Group’tan araba kazanan talihliye aracı törenle teslim edildi…

Özok Group’un 2019 yılı için düzenlemiş olduğu “100 TL Akaryakıt Alana Araba Kazanma Fırsatı” kampanyasında 23 Aralık 2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan talihli Mehmet Atlas yapılan bir törenle aracını teslim aldı.

Özok Group’tan araba kazanan talihliye aracı törenle teslim edildi…

Özok Group’un 2019 yılı için düzenlemiş olduğu “100 TL Akaryakıt Alana Araba Kazanma Fırsatı” kampanyasında 23 Aralık 2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan talihli Mehmet Atlas yapılan bir törenle aracını teslim aldı.

05 Mart 2020 Perşembe 16:59
Özok Group’tan araba kazanan talihliye aracı törenle teslim edildi…
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Özok Group’un 2019 yılı için düzenlemiş olduğu “100 TL Akaryakıt Alana Araba Kazanma Fırsatı” kampanyasında 23 Aralık 2019 tarihinde Noter huzurunda yapılan çekilişte kazanan  talihli Mehmet Atlas yapılan bir törenle  aracını teslim aldı. 

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Otomobil, Haspolat Özok Petrol İstasyonu’nda  28.02.2020 Cuma günü  düzenlenen kutlamada ,   Özok Group  Genel Koordinatörü Sayın Celal Uğurlu  tarafından kazanan talihli Mehmet Atlas’a  teslim edildi

Sayın Celal Uğurlu , kazananların mutluluğunu görmenin kendileri için gurur kaynağı olduğunu, Özok Group olarak müşteri memnuniyetini kendileri için temel ilke olarak benimsediklerini belirterek araç kazanma fırsatının bu yıl da süreceğini, ayrıca yıl boyu farklı kampanyalarla hizmet vermeye devam edeceklerini beyan etti.

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