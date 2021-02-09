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Özok Group: Bu süreci dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz

09 Şubat 2021 Salı 19:09
Özok Group: Bu süreci dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz
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Özok Group: Bu süreci dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz

Özok Group, 1 Eylül 2020 tarihinde beri Covid-19 sürecinde hizmet verdikleri Özok Karantina Merkezi’nde büyük bir özveri ve risk altında çalışan personeline teşekkür etti. Özok Group, Özok Karantina Merkezi’nde kalan ve gördükleri ilgiden teşekkür eden yüzlerce konuklarına öncelikle geçmiş olsun diyerek teşekkür etti.

Özok Group’dan yapılan açıklama şu şekildedir;

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Özok Karantina Merkezi, Sağlık Bakanlığı’nın talebi ile 1 Eylül 2020 tarihinde beri hizmet vermektedir. Karantina Merkezinde çalışan tüm personel büyük bir risk altında özveriyle çalışmaktadır. Bu sadece bizim merkezimiz için değil bu doğrultuda çalışan tüm merkezlerde çalışan personel için geçerlidir. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, polis teşkilatı, belediye çalışanları, basın, karantina merkezi yurtları ve karantina otellerinde çalışanlar, bu günler geride kalsın, herkes sağlığına kavuşsun diye can siperane olarak büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Öncelikle toplum olarak bütün bu insanlarımıza büyük bir teşekkür borçluyuz.

Özok Karantina Merkezi,  temaslı ve covid-19 testi pozitif çıkan ancak hastane ihtiyacı olmayan vatandaşların sürelerini geçirmek için geçici ikamet ettikleri bir merkezdir. Burada büyük bir özveri ve risk altında çalışan personelimize teşekkür ederiz. Merkezimizde kalan ve gördükleri ilgiden teşekkür eden yüzlerce konuğumuza öncelikle geçmiş olsun diyerek teşekkür ederiz. Bu sürecin herkes için zor olduğunu biliyor ve en kısa sürede geçmesi için Özok Group olarak elimizden gelen her şeyi yapacağımızı bir kez daha duyuruyoruz.

Bu süreci dayanışma ile atlatacağımıza inanıyoruz. Tüm merkezlerde kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz.

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