Özlenen sinema keyfiniz yarıdan itibaren Cinemall’da

Kuzey Kıbrıs’ın en büyük ve en modern alışveriş ve yaşam merkezi City Mall AVM'de sinema keyfi 14 Ağustos itibariyle Cinemall'da kaldığı yerden devam ediyor.

Cinemall sinema salonları, seyircisi ile yeniden buluşmanın heyecanı ile hijyen ve sterilizasyonun önemini en üst seviyede tutarak ada’da ilk niteliğindeki düzenlemelerle , özel hijyen çalışmalarıyla tedbiri elden bırakmadan adeta evinizde film izlercesine konforlu ve keyifli bir ortam sağlıyor.

Cinemall sinema salonları'nda büfeden içecek alana pop corn hediye veriyor. (MHA)