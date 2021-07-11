Özlem Gürkut artan vaka tablosu hakkında açıklama yaptı

Özlem Gürkut'un paylaşımı şu şekilde

"111 pozitif kişi…

Sadece 1 kişi yurtdışından.

Taburcu edilen kişi sayısı yarısından daha az, sadece 52 kişi.

Oteller doluyor, hastane doluyor.

Hekimler, hemşireler, laboratuvar görevlileri, Temas Takip Ekibi, personelimiz yoruluyor.

Artık herkes ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Oysa son günlerde tüm dünyayı tedirgin eden, birçok ülkede dördüncü dalgaya sebep olan Delta varyantı ülkemizde de görülmesine rağmen bizde hiçbir tedirginlik yok!

Hepimiz bir ağızdan “Üçüncü bir kapanmaya tahammülümüz yok” diyoruz. Diyoruz ama kapanmak zorunda kalmayalım diye uygulamamız gereken kuralları ise görmezden gelmeye devam ediyoruz. Herkeste bir rehavet.

Biz bunu daha önce başardık oysa ki, yine başarabileceğimizi biliyoruz.

Bir daha kapanmamak için, bir kere daha birlikte mücadele etmemiz lazım.



Mesafeyi koruyalım.

El hijyeni hala çok önemli.

Bir de aşının bizi ağır hastalıktan koruyacağını bilelim. Aşımızı yaptıralım.

Hepsi bu kadar.

Biz bu işi bir kere daha başarır, ülkemizi, toplumumuzu, geleceğimizi gölgeleyecek yeni bir kapanmadan koruruz."