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Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:28
Özkurt’un yargılanma süreci yaklaşık bir yıl sürdü...

Seçim yasaklarını ihlal ettiği, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) "canlı yayını durdurun" ihtarına uymadığı gerekçesiyle yargılanan BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu hakkındaki karar 9 duruşma sonrasında dün okundu.

Yaklaşık bir yıl süren ve dün okunan 2 aylık hapis cezasıyla ilgili karara itiraz etmek ve istinaf dosyalamak için verilen süreyse 10 gün.

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YSK’nın şikayeti üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalandı. 4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapıldı.

Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin,Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine verdiği bilgiye göre, "YSK’nın hem telefonla hem de mail üzerinden yayınların durdurmasıyla ilgili ihtarına uyulmadı".

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunan Özkurt,  ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapse mahkum edildi.

Özkurt’un hapislik cezası 2 ay olarak takdir edildi. Söz konusu suçların iki yıla kadar hapislik cezası öngördüğü de belirtildi.

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