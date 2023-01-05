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Özkurt: “Televizyon kanallarının YYK’dan alacakları karasal yayın lisansıyla yayınlarına devam etmesinde hiç bir engel yok"

05 Ocak 2023 Perşembe 19:43
Özkurt: “Televizyon kanallarının YYK’dan alacakları karasal yayın lisansıyla yayınlarına devam etmesinde hiç bir engel yok"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, televizyon kanallarının Yayın Yüksek Kurulu'ndan alacakları karasal yayın lisansıyla karasal yayıncılık mecrasında yayınlarına devam etmelerinde hiçbir sıkıntının ve engelin olmadığını kaydetti.

Özkurt yazılı açıklamasında KKTC’de lisansı bulunan televizyon kanallarının, BRTK’nın Smart TV Dijital Platform uygulamasını hayata geçirmesiyle, internet erişiminin olduğu, dünyanın her noktasından izlenebilme imkanına sahip olduğunu kaydetti.

2010 yılından itibaren ada genelinde yayın anlamına gelen karasal yayıncılık platformunun ise şu ana kadar hali hazırda mevcut olduğunu ifade eden Özkurt yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“2019 yılında kanallar karasal lisanslarını yenilemeyip sadece uydu yayıncılığında kalmayı tercih etmişlerdir. Karasal yayıncılık sistemi, Kantara  ve Selvili Tepe'de mevcut olup BRTK, 3 TV kanalı ve 2 radyosuyla   yayınlarını bu mecradan da sürdürmeye devam etmektedir. Kanalların Yayın Yüksek Kurulu'ndan  alacakları karasal yayın lisansıyla bu mecrada da yayınlarına devam etmelerinde hiçbir sıkıntının ve engelin olmadığını kamuoyuyla paylaşmak isteriz”.

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