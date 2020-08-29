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Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin eleştirilerine yanıt verdi.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 14:33
Özkurt: "BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır"
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BRT’nin KKTC’nin sesi olduğunu vurgulayan Özkurt, kurumun Anayasa ve ilgili yasalara bağlı kalarak, haber bülten ve programlarında siyasi partilere gereği gibi yer verdiğini belirtti.
Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri, Erdoğan Sorakın’ın kuruma yönelik iddialarına yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

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BRT’nin görev ve sorumluluklarının, Anayasa, BRTK yasası ve ilgili yasalarda yazmakta olduğunu anımsatan Özkurt, “BRT asli görevlerinden birinin haber vermek olduğunun bilinci ile habercilik ve programcılık kurallarını göz ardı etmeden eşitlikçi bir yaklaşımla haber bültenlerinde ve programlarında tüm partilere gereği gibi yer vermektedir” dedi.

Açıklamasında “BRTK KKTC’nin sesidir ve sesi olmaya devam edecektir. Bu sebeple Sayın Cumhurbaşkanı’na Sayın Başbakan’a ve Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanına bültenlerde sadece seçime yönelik bir anlayışla yer vermemizi beklemek doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerine yer veren Özkurt, ülke kurumlarının her şeyin üzerinde olduğunu, BRT’nin sadece seçim süreçlerinde propaganda kanalı değil, Kıbrıs Türkünün sesini ve haklı davasını dünyaya duyuran bir kurum olduğunu kaydetti.

Özkurt, “Yapılan ithamlar doğru değildir. Kimse merak etmesin BRTK Cumhurbaşkanlığı seçim sürecindeki görevlerini en iyi şekilde yapacaktır” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem özkurtCtp Brt Eleştiri
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