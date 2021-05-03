Özkurt: “Bilgiyi sorgulamamız, en doğru bilgiyi veren taraf olma hali yeniden önem kazandı"

“İnternet ve sosyal medyanın toplumsal iletişimin merkezine oturduğu bu günlerde kamu hizmeti yayıncılığı yapan BRT’nin önemi daha da anlaşılmıştır”diyen Özkurt, “Pandemi ile birlikte artan dezenformasyon ve manipülasyonla mücadele ile doğru haberin ve bilginin önemi daha da artmıştır. Hiçbir kontrol mekanizmasına tabi olmadan üretilen içeriklerin hızlıca yayılımı sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” ifadesini kullandı.

Özkurt mesajını şöyle sürdürdü:

“Bilgiyi sorgulamamız, en doğru bilgiyi veren taraf olma hali yeniden önem kazandı. Yayınlarımızın toplum üzerindeki rolünü ve sorumluluklarını önemsiyor; demokrasinin bir gereği olarak tüm sosyal, siyasal ve ekonomik katmanların seslerini duyurabilmeleri için imkan sağlamaya özen gösteriyoruz.

Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle, BRT çalışanları özelinde tüm basın çalışanlarına kolaylıklar diliyorum.”