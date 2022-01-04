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Özkıraç’tan eleştiri

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, “külliye yapımı için  para ayrılmasını  ve adalet müşaviri atanmasını” eleştirdi.

04 Ocak 2022 Salı 16:45
Özkıraç’tan eleştiri

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel sektördeki emekçilerin yoksullaştığı bu süreçte külliye yapımı için Türkiye tarafından 586 Milyon TL ayrıldığını savunarak, bunun KKTC tarafından kabul görmesinin halka yapılmış bir hakaret olduğunu ileri sürdü.
Özkıraç, “TC Elçiliği tarafından adalet müşaviri atanması da, Adalet Bakanlığı istencinin bir göstergesidir” iddiasında bulundu.

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“EL-SEN olarak halkın önceliği olmayan bu iki konuya karşı duracaklarını ve hayata geçirilmemesi için paydaş örgütlerle mücadele vereceklerini” belirten Kubilay Özkıraç, “Hatırlatalım. Bu memleket bizim” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 04.01.2022 17:30
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