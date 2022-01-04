Özkıraç’tan eleştiri

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel sektördeki emekçilerin yoksullaştığı bu süreçte külliye yapımı için Türkiye tarafından 586 Milyon TL ayrıldığını savunarak, bunun KKTC tarafından kabul görmesinin halka yapılmış bir hakaret olduğunu ileri sürdü.
Özkıraç, “TC Elçiliği tarafından adalet müşaviri atanması da, Adalet Bakanlığı istencinin bir göstergesidir” iddiasında bulundu.
Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kamu ve özel sektördeki emekçilerin yoksullaştığı bu süreçte külliye yapımı için Türkiye tarafından 586 Milyon TL ayrıldığını savunarak, bunun KKTC tarafından kabul görmesinin halka yapılmış bir hakaret olduğunu ileri sürdü.