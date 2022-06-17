Özkıraç: “Tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve gerçekten şaibesiz ihaleye çıkılmasını destekliyoruz“

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) son günlerde akaryakıt alımıyla ilgili yapılan tartışmaları ibretle ve hayretle izlediğini bildirdi.
EL-SEN Başkanı Kubilây Özkıraç EL-SEN’in yıllardır bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaştığını, sadece yakıt alımları ile ilgili değil, tüm alımlarda şeffaf, düzgün ve şaibesiz ihaleye çıkılmasını desteklediklerini belirtti.
Özkıraç, bu nedenle ilgili ihale yasasının tekrardan gözden geçirilerek şeffaf, açık ve düzgün bir şekilde her alımda kesin uluslararası ihaleye çıkılmasının şart olduğunu vurguladı.