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Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, gün içerisinde ödeneceği belirtilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının ek mesailerinin ödenmemesi durumunda hiçbir arızaya müdahale etmeyeceklerini belirtti.

11 Kasım 2021 Perşembe 12:15
Özkıraç'tan Maliye Bakanı'na uyarı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, gün içerisinde ödeneceği belirtilen Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) çalışanlarının ek mesailerinin ödenmemesi durumunda hiçbir arızaya müdahale etmeyeceklerini belirtti.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Kıb-Tek çalışanlarının ek mesai haklarının Maliye Bakanı Dursun Oğuz tarafından gasp edildiğini iddia etti.

Özkıraç, dün Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun ve Kıb-Tek Müdürü Gürcan Erdoğan ile yaptıkları görüşmeler sonrası bugün ek mesailerin gün içerisinde ödeneceğinin sendikaya iletildiğini kaydetti.

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“Maliye Bakanı Oğuz’un her fırsatta emekçileri Anayasa’ya aykırı bir şekilde angarya çalıştırma gayreti içerisinde” olduğunu ileri süren Kubilay Özkıraç, Oğuz’un bu tavrını kınadı.

“100 MİLYON TL BORCUN ÖDENMEMESİ HALİNDE SENDİKAMIZ GEREĞİNİ YAPACAK”

Gün içerisinde ek mesailerin yine Bakan Oğuz’un tavrı nedeniyle ödenmemesi durumunda mesaiden sonra hiç bir arızaya müdahale etmeyeceklerini bildiren Özkıraç, “Ayrıca Maliye Bakanlığı’nın, kuruma olan 100 Milyon TL borcunun da ödenmemesi halinde sendikamız gereğini yapacaktır” dedi.

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Son Güncelleme: 11.11.2021 14:36
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