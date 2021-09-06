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Özkıraç'tan KIB-TEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na uyarı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, çalışanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yatırılmamasının suç olduğunu belirterek, yasa dışı eylem ve davranışlar yapılmakta olduğunu savundu ve bundan vazgeçilmesini istedi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 11:00
Özkıraç'tan KIB-TEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na uyarı!

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Kıb-Tek Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunu uyarıyoruz, hem suç işliyorsunuz hem de Kıb-Tek’ e zarar veriyorsunuz” iddiasında bulundu.

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Kurumda yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarının yasal çerçevede bir an önce ödenmesini isteyen Özkıraç,  “Yıllarca hem kuruma hem topluma hizmet veren emekçilerin haklarını hiç kimseye yedirtmeyiz. Aksi takdirde El-Sen en kısa sürede bu haklı talebimizin gerçekleşmesinde gereğini yapacaktır.” dedi.

Özkıraç, KIB-TEK’in kimsenin yasa dışı uygulamalarla görev yapacağı bir kurum olmadığını belirtti.

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Son Güncelleme: 06.09.2021 11:30
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