Özkıraç'tan KIB-TEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu'na uyarı!

Yazılı açıklama yapan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, “Kıb-Tek Genel Müdürü ve Yönetim Kurulunu uyarıyoruz, hem suç işliyorsunuz hem de Kıb-Tek’ e zarar veriyorsunuz” iddiasında bulundu.

Kurumda yıllarca çalıştıktan sonra emekli olanların emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarının yasal çerçevede bir an önce ödenmesini isteyen Özkıraç, “Yıllarca hem kuruma hem topluma hizmet veren emekçilerin haklarını hiç kimseye yedirtmeyiz. Aksi takdirde El-Sen en kısa sürede bu haklı talebimizin gerçekleşmesinde gereğini yapacaktır.” dedi.

Özkıraç, KIB-TEK’in kimsenin yasa dışı uygulamalarla görev yapacağı bir kurum olmadığını belirtti.