Özkıraç'tan Arıklı'ya suçlama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.

Yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik suçlama ve eleştirilerde bulunan Özkıraç, Arıklı’yı, “KIB-TEK emekçilerini hedef göstermek, usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarara uğratmakla” suçladı.

Özkıraç, “Parti başkanlığı seçimi bittikten sonra Arıklı’nın diline doladığı KIB-TEK vurgunundan hiç bahsetmediğini, ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisinin üstlendiğini” iddia etti.





