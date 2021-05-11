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Özkıraç'tan Arıklı'ya suçlama!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç yazılı açıklama yaptı..

11 Mayıs 2021 Salı 13:30
Özkıraç'tan Arıklı'ya suçlama!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıbrıslı Türklerin ülkesini ve kurumlarını faşistlere yem etmeyeceğini kaydetti.
Yazılı açıklamasında, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya yönelik suçlama ve eleştirilerde bulunan Özkıraç, Arıklı’yı, “KIB-TEK emekçilerini hedef göstermek, usulsüzlüklere göz yumarak kurumu zarara uğratmakla” suçladı. 
Özkıraç, “Parti başkanlığı seçimi bittikten sonra Arıklı’nın diline doladığı KIB-TEK vurgunundan hiç bahsetmediğini, ihalesiz alımlarla vurgunu bizzat kendisinin üstlendiğini” iddia etti.

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Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında “Bu memleket bizim Bay Arıklı, biz yöneteceğiz” ifadelerini de kullandı.

 

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Son Güncelleme: 11.05.2021 14:28
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıKubilay Özkıraç
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