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Özkıraç'tan açıklama

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren, KIB-TEK’E yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektriklerini keseceklerini bildirdi. 

03 Aralık 2021 Cuma 14:25
Özkıraç'tan açıklama

Özkıraç yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun battığı” iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, KIB-TEK’in devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon TL alacağı bulunduğunu, borcunun ise 600 milyon TL olduğunu belirtti. 
KIB-TEK’in, özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Özkıraç, şöyle devam etti:
“Ne yazık ki siyaset ve bazı kirli eller bilerek ve isteyerek KIB-TEK’i batırmak istemektedir. Dün itibarıyla başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı devlet kurumlarının elektriği kesilmiştir. Bu kurumlar borçlarını ödemedikleri takdirde de elektrikleri açılmayacaktır. 

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Buradan son kez ikaz ediyor ve çağrı yapıyoruz. 6 Aralık Pazartesi gününden itibaren kuruma yüksek borcu olan tüm devlet kurumlarının elektrikleri kesilecektir. Sıradan vatandaş nasıl tükettiği elektriği ödüyor, ödemiyorsa da elektiriği kesiliyor, bu kurumların da elektrikleri kesilecektir. EL-SEN için hibir kesim ayrıcalıklı değildir. Pazartesi itibarıyla EL-SEN Yönetim Kurulu’nun alacağı karar doğrultusunda gereken yapılacaktır.”

 

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Son Güncelleme: 03.12.2021 15:27
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