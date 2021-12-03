Özkıraç'tan açıklama

Özkıraç yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun battığı” iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, KIB-TEK’in devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon TL alacağı bulunduğunu, borcunun ise 600 milyon TL olduğunu belirtti.
KIB-TEK’in, özellikle devlet kurumlarından tahsilat yapabildiği gün tek kuruş borcu kalmayacak bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Özkıraç, şöyle devam etti:
“Ne yazık ki siyaset ve bazı kirli eller bilerek ve isteyerek KIB-TEK’i batırmak istemektedir. Dün itibarıyla başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bazı devlet kurumlarının elektriği kesilmiştir. Bu kurumlar borçlarını ödemedikleri takdirde de elektrikleri açılmayacaktır.
Özkıraç yazılı açıklamasında, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun battığı” iddiasının doğru olmadığını ifade ederek, KIB-TEK’in devlet ve özel kuruluşlardan 800 milyon TL alacağı bulunduğunu, borcunun ise 600 milyon TL olduğunu belirtti.