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Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti

Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:41
Özkıraç, Kıb-Tek’in Faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında başbakan Tatar’dan açıklama beklediklerini kaydetti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, TC ile KKTC arasında imzalanacak protokolde, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun faaliyetlerinin üretim, dağıtım ve iletim olarak ayrıştırılacağı haberleri hakkında, Başbakan Ersin Tatar’dan net bir açıklama beklediklerini kaydetti.  

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, bu konu özelinde, protokolün geneli hakkında Başbakan Ersin Tatar’dan net bir açıklama beklediklerini ifade ederek, bu vesile ile  EL-SEN Yönetim Kurulu’nun yarın saat 12.00’de olağanüstü toplantıya çağrıldığını belirtti.

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Özkıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hem dayatma paketlere hem de AKSA’ya karşı her türlü kararı üreteceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. EL-SEN mücadelenin çıtasını daha yükseklere çekecektir.

Ankara’nın dayatmalarına teslim bayrağını çekişmişseniz çıkın ve açıkça bunu bizimle paylaşınız. Paylaşınız ki, bizler de açıkça dayatanlara ve işbirlikçilere karşı tüm gücümüzle direnişe geçelim.”

Son Güncelleme: 04.07.2019 18:01
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