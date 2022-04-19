Özkıraç: “Kıb-Tek’e bir an önce yatırım yapılmaması halinde mücadelemizi geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacağız”

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyonun hükümetinin kendi içerisindeki çatışmaları, kavgalarını, “havada uçuşan yalanlarını” hayretle takip ettiklerini belirterek, “Ülke büyük bir ekonomik krizden geçerken ve başta KIB-TEK olmak üzere tüm kurumlarımız icraat beklerken, yaşanan bu kavgalar hükümetin bu toplumun geleceğiyle ilgili gaile taşımadığını göstermektedir” dedi.

Açıklamasında “Bu kadar yalanın bir arada konuşulduğu bir ortamda doğru durmanın önemi daha da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.