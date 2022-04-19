Açıklamasında “Bu kadar yalanın bir arada konuşulduğu bir ortamda doğru durmanın önemi daha da artmıştır” ifadelerine yer veren Özkıraç, kendilerinin geçmişte olduğu gibi bugün de daha kaliteli ve daha ucuz bir enerji için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.
Özkıraç: “Kıb-Tek’e bir an önce yatırım yapılmaması halinde mücadelemizi geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacağız”
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, kendilerinin beklenti ve mücadelesinin KIB-TEK’e bir an önce yatırım yapılması olduğunu belirterek, bu yapılmadığı ve “yalanlarla” gündem değiştirilmeye devam ettirildiği takdirde mücadelelerini geri dönüşü olmayacak şekilde yeniden sokağa taşıyacaklarını kaydetti.
19 Nisan 2022 Salı 13:30
Son Güncelleme: 19.04.2022 14:43