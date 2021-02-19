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Özkıraç Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusundaki açıklamalarını eleştirdi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

19 Şubat 2021 Cuma 18:00
Özkıraç Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusundaki açıklamalarını eleştirdi
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın yakıt taşıma ihaleleri konusunda yaptığı açıklamaları eleştirdi.

Özkıraç, Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın, Kıb-Tek’ in devletten ve  belediyelerden alacaklarıyla ilgili yaptığı açıklamayı ise olumlu bulduklarını, desteklediklerini, tahsilat konusunda da her türlü katkıyı koymaya hazır olduklarını kaydetti.

El-Sen Başkanı Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, Büyükyılmaz’ın uluslararası ihalelerin geçen yıldan bu yana devam ettiğini “bilmediğini veya yanlış bilgilendirildiğini” savunarak, “Yakıt İhalesi ile ilgili gündeme getirdiği ‘Orjinal Evraklar’ konusunda Deniz Hukuku bilgisine sahip bir uzmandan görüş almasını öneriyorum. Bu çıkmış oldukları ihale şartnamesiyle taşınan yükün orijinal evraklarını teslim alamayacağını kendisi de görecektir” dedi.

Büyükyılmaz’ın makama atanırken sorunlarla karşılaşmış olabileceğini, bu sorunları çözmenin de kendisinin asli görevi olduğu görüşünü dile getiren Özkıraç, sendikalarının bu sorunların doğru çözümde mutlaka yönetime destek olacağını kaydetti.

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Özkıraç, “Fakat oturduğu makam şikayet etme makamı değil, sorunları çözme makamıdır” dedi.  

Büyükyılmaz’ın dün sabah BRTK’da yaptığı açıklamada değindiği “Fotokopi Evraklar” konusunun , aslında gemi kaptanına teslim edilen yakıtın (Yükün) satışı yapılmayacak olan evraklar olduğuna dikkat çeken Özkıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Yönetim Kurulu Başkanı şunu iyi bilmelidir ki taşınan yakıtın (Yükün) parası tamamen ödenmeden malın sahibi olamaz, yani orijinal evraklara ulaşamaz. Deniz Hukuku uzmanlarından görüş alsa bunun böyle olduğunu kendisi de daha iyi bilecektir. Biz El-Sen olarak ilerleyen günlerde yapacağımız basın açıklamasıyla ‘Yakıt Taşıma’ İhaleleri konusunda tüm teknik konuları kamuoyu ile paylaşacağız.”

Özkıraç, Kıb-Tek’in daha iyi bir düzeye gelmesi ve daha sağlıklı bir yapıya kavuşması için, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetimi ile her türlü çalışmayı birlikte yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 19.02.2021 19:28
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