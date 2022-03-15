Özkıraç: “Kıb-Tek üzerinde oyunlar oynamanıza müsaade etmeyeceğiz”

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin, kurulalı 23 gün olmasına rağmen hala Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Yönetim Kurulu’nu atamadığını ifade etti.
KKTC’nin en büyük bütçesine sahip olan Kıb-Tek’in başıboş bırakıldığını ve kurumda biriken sorunlara duyarsız kalındığını öne süren Özkıraç, bunun, “hükümet partilerinin, özellikle de UBP’nin içerisinde çıkar çatışmaları olduğunu gösterdiğini” iddia etti.
“Kurulduğu ilk günden beridir Kıb-Tek Yönetim Kurulu’na akla sığmayan isimleri atamaya çalışan, liyakat anlayışına ters hareket eden ve bu atama konusunu parti içi çıkarlara alet etmeye çalışan hükümeti uyarıyoruz, Kıb-Tek üzerinde böyle çirkin oyunlar oynamanıza müsaade etmeyeceğiz.”