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Özkıraç: “Kıb-Tek kaosa sürükleniyor”

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, Kıb-Tek’in kaosa sürüklendiğini söyledi.

09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:15
Özkıraç: “Kıb-Tek kaosa sürükleniyor”

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, kurumu kimin yönettiği ve kimin nasıl ve ne şekilde karar alacağının bilinmediğini ileri sürdü.

Ülkenin yangın yerine döndüğünü, kurumlarda kaosun tavan yaptığını, insanların alım gücünün dibe vurduğunu ve mazbata sorunu nedeniyle gençlerin ülkesini terk etmek zorunda kaldığını iddia eden Özkıraç, UBP, DP ve YDP’ye eleştirilerde bulundu.

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Şu anda ülkenin en önemli ve stratejik kurumu olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda, halka hizmet verebilecek malzemenin kalmadığını savunan Özkıraç, şunları kaydetti:

“Ambarları boşalan KIB-TEK’i kimin yönettiği, kimin nasıl ve ne şekilde karar alacağı da bilinmemektir. Tam bir kaos ortamına doğru sürüklenen KIB-TEK’in var olan sorunlarına yenileri eklenmektedir. Özellikle malzemelerin tükenmesi, hâlâ ısrar kuruma yatırım yapılmaması ve personel eksikliği, KIB-TEK’in vatandaşa kaliteli ve ucuz hizmet verebilmesini engellemektedir. Hal böyleyken ve bu sorunun ivedi bir şekilde ortadan kaldırılması gerekirken, malum partilerin aldıkları talimat nedeniyle bireyler üzerinden verdiği kavga terbiye sınırlarını aşmıştır.” 

Halka uyarıda bulunan Özkıraç, bu yönetimsizliği hak etmediğini düşünenlerin artık ayaklanması gerektiğini kaydetti.

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Son Güncelleme: 10.05.2022 00:36
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