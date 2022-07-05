Özkıraç: “Elektrik kesintileri yakıt olmamasından kaynaklanıyor”

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, son günlerde yaşanan elektrik kesintilerinin yakıt olmamasından kaynaklandığını belirterek, “Kıb-Tek yabancı sermayeye devredilmek isteniyor, yaşananların esası budur” dedi.

Özkıraç yaptığı yazılı açıklamada, yıllardır El-Sen’ in yaptığı uyarılara rağmen Kıb-Tek’ te yaşanan kaosun tek sorumlusunu hükümet edenler ve Kıb-Tek yönetimleri olduğunu savundu.

Özkıraç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıb-Tek’ te bazı rant gruplarının çıkar kavgaları Kıb-Tek’ i bu günlere getirmiştir ve toplumu tekrardan uyarıyoruz; Ya Kıbrıslılar değerlerine sahip çıkacak ya da yok olup gideceğiz. İlhak, İmha, İşgal Politikalarına karşı direnmeliyiz. Başka çaremiz kalmamıştır.”