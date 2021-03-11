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Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, eski Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un, 2016’dan önce “Tpıc” ile yaptığı “Devletten Devlete” adı altındaki Yakıt Sözleşmesi’nin  60-70 Dolara ve kötü yakıt ile Kıb-Tek’in zarar etmesine, hem de yatırımlar yapamamasına sebep olduğunu ileri sürdü. 

11 Mart 2021 Perşembe 10:00
Özkıraç: “Devletten devlete adı altındaki yakıt sözleşmesi Kıb-tek’in zarar etmesine sebep oldu”
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El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç, yaptığı yazılı açıklamada, borç batağına sürüklenen kurumun bu günlere geldiğini ifade ederek, getirilen kötü yakıtın atık olarak kullanılmayacak şekilde yakıt depolarının dibinde ve eski yakıt depolarının içinde hala durduğunu, bunun da çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini savundu.  
O dönemde getirilen yakıtın, jeneratörlere de ciddi hasar verdiğini ileri süren Özkıraç, “Kıb-Tek’ in o yıllarda zararı en az 60 milyon dolardır. Yani, bir Teknecik Santralı daha kurulabilirdi” dedi.
2016 yılında Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim’ in olduğu dönemde yapılan şeffaf, düzgün yakıt ihalesi ile bu duruma dur denildiğini kaydeden Özkıraç, açıklamasında şunları öne sürdü: 

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“Kıb-Tek hem ödemelerde düzene girdi, hem de karlı duruma geçti. Kaliteli yakıt geldiğinden dolayı hiç bir jeneratörde, yakıt ile ilgili sorun yaşanmadı.
Erhan Arıklı bir gün uluslararası ihale, bir gün açık ihale diyor, ertesi gün Tpic ile anlaştım diyor. Kıb-Tek’ in Tpic ile ne sorunlar yaşandığını uzman kişilerden daha iyi öğrenebilir.
Geçen hafta CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner’ in 24,000 tonluk ihale için Mecliste ve TV ekranlarındaki uyarılarını dikkate alarak ihale şartnamesinde değişiklik yapmak gerekirken, Erhan Arıklı hala bu toplumun aklıyla dalga geçmektedir.”
 

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Son Güncelleme: 11.03.2021 11:19
Anahtar Kelimeler:
TpicDevletten Devlete YakıtSunat AtunKubilay Özkıraç
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