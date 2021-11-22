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Özker Özgür, kabri başında anıldı

Törene Başbakan Sucuoğlu ve ikinci Cumhurbaşkanı Talat da katıldı..

22 Kasım 2021 Pazartesi 12:30
Özker Özgür, kabri başında anıldı

 Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanlığı, Bakanlık ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan, Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) kurucularından olan Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür, Lefkoşa’da kabirleri başında düzenlenen törenle anıldı.
Özker Özgür’ün 16’ncı ölüm yıl dönüm nedeniyle düzenlenen törene, Başbakan Faiz Sucuoğlu, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, milletvekilleri ve Özker Özgür’ün ailesi ile sevenleri katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ile başlayan törende ilk konuşmayı aileyi temsilen Özker Özgür’ün kızı Münevver Özgür Özersay yaptı. Özersay konuşmasında, babası Özker Özgür’e yazdığı mektubu okudu.


SUCUOĞLU: “İNANDIĞI YOLDA DURMADAN MÜCADELE EDEN BİR ÖĞRETMEN”
Törende konuşan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Özker Özgür ile ölümünden bir süre önce tanışma fırsatı bulduğunu söyleyerek, Özgür ailesinin dürüst ve iyi bir aile ve Özker Özgür’ün inandığı yolda durmadan mücadele eden bir öğretmen olduğunu kaydetti. Sucuoğlu, Özker Özgür ile eşi Zehra Özgür’ün önünde saygı ile eğildiğini ifade ederek sözlerine son verdi.


TALAT: “MÜCADELEYE BÜYÜK KATKILARI OLDU”
İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ise konuşmasında, Özker Özgür ile kendisinin siyasi yaşamlarının büyük ölçüde örtüştüğünü ve birlikte uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, Özgür’ün mücadeleye büyük katkıları olduğunu anlattı. Talat, Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür’ü rahmetle andı ve geride kalanlara sabır diledi.


ERHÜRMAN: “MÜCADELELERİ YOLLARIMIZI AYDINLATMAYA DEVAM EDİYOR”

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Törende yaptığı konuşmada, “Sevgili Özker Hocamız ve Zehra Hocamızın huzurunda saygı ile eğiliyorum” diye söze başlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün mücadelesinin ders kitabı niteliğinde olduğunu ve yollarını aydınlatmaya devam ettiğini vurguladı.


ÖZERSAY: “BİZLERE ÇOK ŞEY ÖĞRETTİLER”
Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay konuşmasında, Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün kendilerine çok şey öğrettiğini vurguladı. Özker Özgür ve Zehra Özgür’ün tutarlı, dürüst ve saygı duyulan insanlar olduğunu söyleyen Özersay, “Saygıyla huzurlarında eğiliyorum” dedi. Özersay, Özker Özgür’ün Kıbrıs’ta Demokrasi Bunalımları adlı kitabından çok şey öğrendiğini de ekledi.


İZCAN: “16 YILDA MÜCADELE ÇOK GERİLEDİ”
Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan ise, Özker Özgür’ün 16, Zehra Özgür’ün ise 13 yıl önce hayatını kaybettiğini aktararak, geçen 16 yılda demokrasi, barış, Birleşik Kıbrıs, ortak vatan konularında verilen mücadelenin çok gerilediğini söyledi.
Federal çözüm tezi ve BM parametrelerinin terkedildiğini kaydeden İzcan, ayrılıkçı politikaların sonunun hüsran olacağını savundu.
Konuşmaların ardından Özker Özgür ile Zehra Özgür’ün kabirlerine çiçekler bırakıldı.
 

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Son Güncelleme: 22.11.2021 14:05
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